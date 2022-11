Apple wegen Tracking im App Store verklagt

Obwohl sich Apple als datenschutzfreundliches Technologieunternehmen positioniert, wurde es von iOS-Entwicklern eines Verhaltens beschuldigt, das „viele Datenschutzbedenken hervorrufen sollte“. Es geht dabei um Apples eigene Apps, einschließlich des App Store, und die Art und Weise, wie Nutzungsdaten angeblich mit Apple geteilt werden, selbst wenn der Nutzer die Weitergabe von Analysen und personalisierten Empfehlungen deaktiviert hat.

Der Twitter-Account Mysk, der von zwei Entwicklern in Kanada und Deutschland betrieben wird, hat letzte Woche einen Beitrag gepostet, in dem er davor warnt, dass bei der Verwendung der App Store-App in iOS 14.6 „jeder Tipp, den Sie machen“, aufgezeichnet und an Apple gesendet wird. Dies geschehe unabhängig von den Präferenzen und Einstellungen des Nutzers, behaupten die Entwickler. Apple verfügt über mehrere Einstellungen, die das Tracking reduzieren sollen, aber die Entwickler behaupten, dass „das Abwählen oder Ausschalten der Personalisierungsoptionen die Menge der detaillierten Analysen, die die App sendet, nicht reduziert hat“.

In einem weiteren Bericht von Gizmodo fanden die Entwickler heraus, dass mehrere andere Apps, darunter Musik, TV, Bücher, der iTunes Store und Aktien, trotz der Datenschutzeinstellungen Daten an Apple sendeten. (Die Apps „Health“ und „Wallet“ übermittelten jedoch überhaupt keine Analysedaten). Die Website berichtet, dass die meisten Apps, die Analysedaten übermittelten, übereinstimmende ID-Nummern verwendeten, die es Apple ermöglichen, Ihre Aktivitäten über alle Dienste hinweg zu verfolgen, so die Forscher.

Nach Bekanntwerden der Ergebnisse wurde Apple schnell in einer kalifornischen Sammelklage verklagt. In der Klage wird Apple vorgeworfen, „im Zusammenhang mit der illegalen Aufzeichnung vertraulicher Aktivitäten von Verbrauchern in seinen mobilen Anwendungen gegen staatliches Recht zu verstoßen“, und es wird behauptet, dass Apple mit „seinem allgegenwärtigen und rechtswidrigen Datenverfolgungs- und -erfassungsgeschäft“ das Vertrauen verletzt. Apple hat noch nicht auf die Klage geantwortet, in der Schadenersatz, gesetzlicher Schadenersatz und Strafschadensersatz in einer vom Gericht und/oder den Geschworenen zu bestimmenden Höhe gefordert wird.

Der Thread weist außerdem darauf hin, dass Apples angebliches Tracking ironisch erscheint, wenn man bedenkt, dass mit iOS 14.5 strenge Maßnahmen eingeführt wurden, um Drittentwickler daran zu hindern, Nutzer ohne Zustimmung zu verfolgen. Das Betriebssystem iOS 14.6 nun mehr als ein Jahr alt ist, die Autoren behaupten, dass die gleichen Apps ähnliche Datenpakete auch unter iOS 16 sendeten.

Dies scheint eher eine Frage der Absicht als der Technologie zu sein, da das Tracking in einer Zeit stattfand, in der öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre ergriffen wurden. Es ist schwer zu verstehen, warum Apple unter iOS 14.6 immer noch Nutzungsdaten sammelt und dann in einem späteren Update ohne offensichtliche Motivation einen Rückzieher macht.

Wenn überhaupt, dann hat Apple sein Geschäftsmodell in die entgegengesetzte Richtung verlagert, seit die App-Tracking-Transparenz als die Zukunft des Datenschutzes angepriesen wurde. Die zunehmende Verbreitung von Werbung im App Store – obwohl der Store bereits ein phänomenaler Umsatzbringer für Apple ist – deutet auf eine Strategie hin, die darauf abzielt, jeden Cent verfügbarer Einnahmen herauszuquetschen, anstatt die Nutzererfahrung in den Vordergrund zu stellen. Und Werbung ist natürlich viel effektiver, wenn sie mit Nutzerdaten optimiert wird.

Dieser Artikel stammt von unserer Schwesterpublikation „Macworld“ und ist aus dem Englischen übersetzt.