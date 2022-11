Apple gibt kleinen Unternehmen 10 Prozent Rabatt auf Macbooks Pro – Bloomberg

Wir werden es wieder rund um den Black Friday merken – Rabatt hält Apple offenbar für eine Stadt in Marokko. Ende nächster Woche wird es zwar auch für Endkunden vermutlich ein Salesevent bei Apple geben – wie in den letzten Jahren. Aktuelle Produkte wird es dabei voraussichtlich nicht zu reduzierten Preisen geben, doch beim Kauf von schon etwas älteren Geräten gibt Apple wenigstens einen Store-Gutschein mit dazu, den man beim nächsten Kauf oder für das Abonnement von Services einlösen kann.

Dabei könnte Apple angesichts der nicht einfachen Wirtschaftslage zusätzlichen Schwung für seinen Umsatz gut gebrauchen. Und genau hier soll eine Aktion ansetzen, über die Mark Gurman für Bloomberg berichtet: Apple bietet kleinen und mittleren Unternehmen Rabatte – echte Rabatte! – von zehn Prozent beim Kauf von Macbook Pro 14” und 16” an. Das sei womöglich der Tatsache geschuldet, dass es in diesem Herbst keine Upgrades für Apple-Notebooks gab, vor dem Frühjahr 2023 ist nicht mit neuen Macs zu rechnen. Gurman hat von den Rabattangeboten aus Quellen von Unternehmen erfahren, Apple wollte den Bericht nicht kommentieren. Von ähnlichen Angeboten an Firmen außerhalb der USA ist bisher nichts bekannt.

Das letzte Mal, als Apple ein Produkt aus seinem Portfolio besonders aggressiv vermarktete und Kunden mit attraktiven Angeboten für die Inzahlungnahme lockte, war Ende 2018 das iPhone XR, von dem Apple später zugab, es unter den Erwartungen verkauft zu haben. Auch diese Aktion war lokal begrenzt. Die Hoffnung, rund um Black Friday bei Apple nennenswerte Rabatte für aktuelle Modelle zu bekommen, bleibt gering, zu iPhone 14 (Pro) und den neuesten iPads (Pro) wird es vermutlich nicht einmal Gutscheine geben – auch Dritthändler werden bei diesen Produkten weitgehend an Apples Preisvorgaben gebunden sein.