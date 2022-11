16.11.22: Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Stellen Sie sich vor, Sie säßen vor ihrem Bicycle und läsen das Morgenmagazin der Bicwelt. Gar nicht mal so weit hergeholt, denn wenn sich Steve Jobs damals durchgesetzt hätte, wäre aus dem von Jef Raskin gestarteten Projekt nicht der Macintosh geworden, sondern eben das Bicycle. Natürlich trägt der Computer, der da am 24. Januar 1984 der Öffentlichkeit gezeigt worden war, mehr die Handschrift des Perfektionisten Steve Jobs als die des Ingenieurs Raskin, der vor allem einen Computer für 500 US-Dollar bauen wollte. Als sich Steve Jobs der Projektgruppe mehr oder minder aufdrängte und die Ausrichtung änderte, wäre eine Umbenennung nur konsequent gewesen. Es kam glücklicherweise anders.

Denn den völlig neuartigen Computer der Firma Apple nach einer Apfelsorte zu benennen, war eine ebenso einfache wie naheliegende Idee. Nur heißt der Apfel, der vorwiegend in Neuengland kultiviert wird, nach seinen schottischen Vorbildern McIntosh. Warum aber hat Jef Raskin den Markennamen falsch geschrieben? Aus ebenso naheliegendem Kalkül: Es gab und gibt ein Unternehmen namens McIntosh, das hochwertige Technik herstellt. Stereoanlagen und keine Computer, aber das Markenrecht geht manchmal seltsame Wege. Und hatte Apple nicht gerade Ärger mit der Beatles-Plattenfirma Apple Corps vermieden, die einen Granny Smith im Logo führten?

Doch bevor der Mac Mac heißen durfte, musste Steve Jobs noch den Bittsteller geben. In einem mit dem 16. November 1982 datierten Brief an Gordon Gowe, den Präsidenten des in New York ansässigen Unternehmens McIntosh Laboratory, erklärte der Apple-Gründer, man habe sich schon so an den Namen gewöhnt, wie ein Kind entwickle das Projekt eine eigene Persönlichkeit, und ob man denn dafür den Namen in etwas anderer Schreibweise nutzen könnte, man schätze McIntosh und seine Produkte ja auch sehr?

Gowe war offensichtlich sehr davon angetan, erinnern die Kollegen von Cult of Mac, Apple musste nicht zu seinem Plan B greifen. Der bestand nicht in Bicycle oder BIC (bauten die nicht damals Feuerzeuge?), sondern in einem Trick, der schon bei der LISA zog. Man hatte sich wirklich an den Mac soweit gewohnt, dass man für ihn auch ein Akronym erfunden hatte: MAC stand demnach für Mouse Activated Computer. Ein derart generischer und nichtssagender Begriff, dass man das Betriebssystem mit seinen Fenstern auch gleich “Windows” hätte nennen können …

Immerhin sollte Apple die Marke nicht gratis nutzen dürfen, McIntosh gewährte gegen die Zahlung von mindestens 100.000 US-Dollar die Nutzungsrechte. Und mit den Beatles einigte sich Apple dann auch nach Jahrzehnten bezüglich des Apfels, der nicht weit vom Stamm fällt.

Lesetipps für den Mittwoch

Mehr oder weniger: Das iPhone 14 Pro brachte im Spätsommer eine Innovation, die unter Android schon seit Jahren bekannt war – das Always-On-Display. Nicht wenige iPhone-Nutzer zeigten sich aber irritiert, denn das Bildschirmhintergrundbild ist zwar deutlich gedimmt und auch Benachrichtigungen leuchten nicht so kräftig auf, aber unter bestimmten Umständen ist nur schlecht zu erkennen, ob das iPhone jetzt aktiv ist oder nicht. So schalteten nicht wenige die Funktion wieder ab. In iSO 16.2 wird Apple nun ein neues Angebot mit dem Always-On-Display unterbreiten. Denn wie in der aktuellen Beta ersichtlich ist, lässt sich in den Einstellungen und das Hintergrundbild und die Notifikationen separat abstellen, das Always-On-Display zeigt dann nur noch die Uhrzeit und die Sperrbild-Widgets. Die dritte Beta von iOS 16.2 ist gestern für Entwickler erschienen, die Public Beta sollte heute folgen.

Sparen, solange es geht: Auch wenn Apple keine Rabatte in diesem Jahr geben sollte und nur unattraktive Gutscheine für weitere Einkäufe bei Apple, so sollte man sich doch in dieser Black-Friday-Saison eine Shoppingtour überlegen, meint unsere britische Kollegin Karen Haslam. Das Vereinigte Königreich ist zwar nicht mehr in der EU und war nie in der Euro-Zone, das Pfund hat aber das gleiche Problem wie der Euro: Der US-Dollar ist derzeit einfach zu stark. Das hat man schon im Herbst bemerkt, einige Preise für neue iPhones und iPads waren in US-Dollar gleich geblieben, aber in Euro deutlich angestiegen. Die Macs, die wir in der ersten Jahreshälfte 2023 erwarten dürften, könnten also deutlich teurer werden als ihre aktuellen Pendants. Und ob der M2 Pro/Max im Macbook Pro einen so großen Unterschied macht, dass er ein Plus von 15 Prozent beim Preis rechtfertigt? Also lieber jetzt bei den M1-Books zuschlagen.

Diversifizieren: Apple will in spätestens zwei Jahren Chips aus einer Fabrik in Arizona beziehen, die der Partner TSMC dort gerade errichten lässt. Laut Bloomberg erklärte das Apple-CEO Tim Cook bei einer Mitarbeiterversammlung in Deutschland. Darüber hinaus werde Apple auch Chips beziehen, die in Europa produziert werden, sobald dort Fabriken dafür stehen. TSMC baut sei Frühjahr 2021 in Arizona, ursprünglich wollte man im September 2022 fertig sein. Dies wurde nun um ein halbes Jahr verschoben. Die Chip-Produktion könnte bereits Anfang 2024 anlaufen.

Raus: Netflix hat mit schwindendem Wachstum zu kämpfen und bereitet sich darauf vor, das Teilen von Passwörtern zu unterbinden. In einem ersten Schritt haben die Apps für iOS und andere Plattformen eine Nutzerverwaltung bekommen, in der man genau sieht, wer sich wann und von welchem Gerät aus eingeloggt hat. Bei Bedarf kann man die Mitseher hier aus dem Account werfen und gegebenenfalls das Passwort ändern. Hinzu kommt auch eine Möglichkeit, sein Profil samt personalisierter Nutzungsdaten auf einen neuen Account zu übertragen. Kürzlich hatte Netflix eine günstigere Option mit Werbeunterbrechungen eingeführt.

Rein: Apples Airpods Pro schirmen Musikfreunde nicht nur mit einer aktiven Geräuschunterdrückung vor störenden Außengeräuschen ab, sondern sind im Gegenteil auch in der Lage, diese zu verstärken – insbesondere Stimmen. An sich müsste es die Airpods Pro auf Krankenschein geben, denn bei leichter bis mittlerer Schwerhörigkeit helfen sie fast so gut wie medizinische Hörgeräte, hat eine Studie ergeben, über die das Wall Street Journal berichtet. Das Taipei Veterans General Hospital in Taiwan kommt in seiner Untersuchung zum Schluss, dass die Airpods Pro zwar nicht den Standards der FDA für Hörhilfen entsprechen, den Sound aber genauso gut verstärken wie weniger gute Hörgeräte. “Sie werden Hörgeräte nicht ersetzen, aber es ist eine gute Möglichkeit für Menschen, zu erfahren, wie die Welt aussehen würde, wenn sie etwas Hilfe, ein Upgrade für ihr Gehör, bekommen könnten”, erklärte Yen-Fu Cheng, Mitautor der Studie gegenüber dem WSJ.

Besser nicht: Oh je, POTUS 45 will POTUS 47 werden, hat er gestern trotz der Wahlschlappen bei den Midterms angekündigt. Und natürlich sind Biographien über den Baupleitier und Reality-Show-Host, den eine aggressive Minderheit vor sechs Jahren in das Amt des Präsidenten hob, hoch im Kurs. So zuletzt Maggie Habermans Buch “Confidence Man – The Making of Donald Trump and the Breaking of America”. Wie das Magazin The Ankler berichtet, habe sich Apple TV+ schon bald nach Veröffentlichung im Oktober im Stillen die Filmrechte gesichert – aber ebenso im Stillen nun die Produktion gestoppt. Ein namentlich nicht genannter, aber offenbar bekannter Autor und Produzent erklärt gegenüber The Ankler: “Ehrlich gesagt scheint niemand in Hollywood wirklich daran interessiert zu sein, das Thema anzupacken. Die Briten haben Boris Johnson gemacht, aber wir können uns anscheinend nicht mit der Tatsache abfinden, dass wir [Trump] zum Präsidenten gewählt haben.”

