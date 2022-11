iPhone 14 Pro im Kameratest: So genial ist die Video-Kamera

Die Kamera im iPhone-14-Pro ist die beste, die man aktuell in einem iPhone bekommt. Die Fotos profitieren vor allem von der neuen 48-MP-Hauptkamera im ProRAW-Format, doch wenn Sie Ihr iPhone vor allem für Video-Aufnahmen nutzen möchten, sind Sie mit dem neuen Pro-Gerät bestens bedient. Im Detail bedeutet das:

ProRes Video­aufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Kapazität)

4K Video­aufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps

1080p HD Video­aufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps

HDR Video­aufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps

Action Modus

Optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung

3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen

Bis zu 9x digitaler Zoom

Unterstützung für Zeitlupen­video in 1080p mit 120 fps oder 240 fps

Was für tolle Aufnahmen Ihnen mit dem iPhone 14 Pro (Max) gelingen, können Sie im folgenden Video sehen:

iPhone 14 Pro: Erfahrungen und Probleme

Die Videos des iPhone 14 Pro Max sind so gut, dass man sich ernsthaft fragen muss: Warum sollte man eigentlich noch eine “richtige” Kamera kaufen? Digitalkameras liefern am Ende – je nach Preisklasse – in den meisten Fällen die besseren Aufnahmen. Dank wechselbarer Objektive müssen Sie keinen Qualitätsverlust hinnehmen, egal, ob Sie sich für Aufnahmen mit einem Ultraweitwinkel- oder Teleobjektiv entscheiden. Ich bin zwar ein Verfechter der Fraktion “Ein iPhone kann eine Digitalkamera nicht ersetzen”, doch nach meinem Kurzurlaub in Prag, in dem ich die Video-Funktion des iPhone 14 Pro ausgiebig testen konnte, bin ich mittlerweile anderer Meinung.

Die Vorteile des iPhone liegen klar auf der Hand: Man hat es immer griffbereit, es ist im Vergleich zu einer Digitalkamera deutlich leichter und man hat Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv in einem Gerät vereint. Der Akku in den neuen Pro-Geräten ist zudem so gut, dass Sie selbst bei intensiver Nutzung der Video- und Fotofunktion ohne Probleme über den Tag kommen. Die Bildstabilisierung ist ebenfalls so gut, dass Sie selbst in 4K ruckelfreie Videos aufnehmen können. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, muss den neuen Action Modus aktivieren und dafür die Bildqualität auf 2,8 K beschränken.

Das iPhone 14 Pro (Max) liefert bei Tag hervorragende Bilder, bei Nacht rauschen die Bilder recht stark und zudem finden sich teils unschöne Blendenflecke durch Lichtreflexionen in den Aufnahmen. Dieses Problem besteht aber leider schon seit mehreren iPhone-Generationen.

Blendenflecke bei Videoaufnahmen des iPhone 14 Pro Max Simon Lohmann

Nun werden Sie vermutlich meistens bei Tag filmen, weshalb Sie das sogenannte “Lens Flare”-Problem nicht rund um die Uhr stören sollte. Viel gravierender ist die mitelmäßige bis schlechte Audio-Qualität. Diese ist in den meisten Digitalkameras wohl kaum besser, doch bieten diese immerhin eine leichte Möglichkeit, ein Mikrofon nicht nur an der Kamera anzuschließen, sondern dieses auch sicher zu befestigen. Es gibt zwar auch Lösungen für iPhone-Videografen, doch macht dies meiner Meinung nach den Sinn eines iPhone zunichte: Es wird dadurch weniger handlich und verliert dadurch seinen größten Vorteil.

In der Postproduktion kann man am Audio noch etwas feilen und durch entsprechende Tools den Ton verbessern – vorausgesetzt, Sie haben unter windstillen Bedingungen gefilmt. Für ein Urlaubsvideo mit ausgewählten Impressionen ist der Ton vielleicht nicht allzu wichtig, doch wenn Sie darauf angewiesen sind, sollten Sie dringend über eine Lösung für das Problem nachdenken.

Fazit

Das iPhone 14 Pro (Max) ist nicht perfekt, doch als alltäglicher Begleiter eine tolle Möglichkeit, ohne viel Aufwand und Wissen beeindruckende Aufnahmen zu machen. Die Qualität der Videos unter guten Lichtbedingungen ist so genial, dass das iPhone tatsächlich als Ersatz für eine Digitalkamera herhalten kann. Wer das iPhone viel zum Filmen und Fotografieren nutzt, sollte jedoch über eine Anschaffung eines iPhone mit höherer Speicherkapazität nachdenken. Die Video-Dateien in 4K und Fotoaufnahmen mit dem neuen 48-MP-Sensor in der Hauptkamera fressen ordentlich Speicher.

