Apple will Chips von TSMC aus Arizona und Europa beziehen

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Apple seine Produktionsstätten spätestens seit Beginn der Covid-19-Pandemie von China weg diversifizieren will. So werden bereits iPhones, iPads und Airpods unlängst in Vietnam und Indien produziert, wenn auch in deutlich geringeren Stückzahlen als in China.

Auch bei den inneren Komponenten möchte sich Apple nach und nach von der chinesischen Abhängigkeit lösen. Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge soll Tim Cook bei einem Meeting in Deutschland gegenüber Apple-Mitarbeitern erklärt haben, dass das Unternehmen künftig Chips aus Arizona beziehen möchte, wo der taiwanische Chip-Fertiger und Lieferant von Apple Silicon eine neue Fabrik baut.

Bisher werden Apple-Chips unter anderem in Fabriken auf dem chinesischen Festland hergestellt, wo strenge Maßnahmen zur Eindämmung von Corona-Ausbrüchen häufig zum kompletten Stillstand der Produktion und entsprechenden Ausfällen in der Lieferkette geführt haben.

Chips auch aus Europa

Im selben Atemzug sagte Tim Cook außerdem: „Ich bin sicher, dass wir [Chips] auch aus Europa beziehen, wenn die Pläne deutlicher werden“. Die Aussage ist insofern interessant, als TSMC bisher noch gar keine Chips in Europa fertigen lässt und es erst im Juni hieß, dass es keine Pläne für europäische Fabriken gäbe. Bereits im Oktober tauchten jedoch wieder Berichte auf, denen zufolge TSMC in ersten Gesprächen sei, einen neuen Produktionsstandort in Deutschland zu gründen.

Unklar ist allerdings, ob sich Cook überhaupt auf Prozessoren bezieht – schließlich steckt in iPhones eine Menge anderer Chips. Ein Produktionsstandort in Deutschland wäre indes nicht abwegig. Mit dem European Chip Act soll Europa eine attraktivere Region für die Chip-Fertigung werden, was mit einer neuen Intel-Fabrik in Magdeburg die ersten Früchte trägt. Apple hingegen unterhält mehrere Hundert Entwickler:innen in seinem Bavarian Design Center in München, wo an 5G und Power Management geforscht, jedoch nicht produziert wird.