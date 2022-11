Update: tvOS 16.1.1 behebt Bug mit Speicher des Apple TV 4K 128 GB

Update vom 17. November: Apple hat zur Behebung des Fehlers mit dem Speicher des Apple TV 4K 128 GB das Update auf tvOS 16.1.1 veröffentlicht. Das Update finden Sie in der Einstellungen-App auf dem Apple TV und dort unter “System > Softwareupdates > Software aktualisieren”. Anscheinend stellt Apple das Update auch nur dem betroffenen Modell zur Verfügung, unser Apple TV 4K der ersten Generation begnügt sich mit tvOS 16.1. pm

Meldung vom 16. November: Wenn Sie sich eine der neuen Apple TV 4K-Set-Top-Boxen der dritten Generation zulegen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich für das 128-GB-Modell zu entscheiden. Nicht wegen des Speicherplatzes – 64 GB sind mehr als genug, wenn Streaming-Apps so klein sind und das Spielerlebnis auf Apple TV so mittelmäßig ist – sondern weil dem 64-GB-Modell Ethernet und Thread fehlen. Es lohnt sich, 20 Euro mehr für diese Funktionen und die doppelte Speicherkapazität zu bezahlen, egal ob man sie braucht oder nicht.

Aktuell bester Preis: Apple TV 4K (2022) mit 128 GB

Shop Preis $149.99 zum Shop

Den zusätzlichen Speicherplatz bekommt man offenbar (noch) nicht. Wie FlatpanelsHD in seinem Testbericht zuerst bemerkte, verhindert ein Fehler in tvOS 16.1 die Installation neuer Apps, sobald der verwendete Speicherplatz 64 GB überschreitet. Wenn Sie ein 128-GB-Modell haben, können Sie es mit Apps und Spielen füllen, bis Sie die 64 GB überschreiten, woraufhin Sie die Fehlermeldung erhalten: “Die App kann nicht installiert werden, weil nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Löschen Sie eine oder mehrere Apps oder verwalten Sie Ihren Speicherplatz in den Einstellungen”. Die Website erwähnt zudem, dass dieser Fehler in der neuesten Beta von tvOS 16.2 nicht behoben wurde.

Bei 64 GB ist Schluss – noch keine Lösung in Sicht

Wir haben die Ergebnisse der Website bestätigt und unseren 128 GB Apple TV 4K mit den größten Spielen geladen, die wir finden konnten, bis wir die 64-GB-Grenze überschritten. (Nebenbei bemerkt: Es ist nicht einfach zu sehen, wie viel Speicherplatz Sie insgesamt auf Ihrem Apple TV verbraucht haben. Es ist eine App eines Drittanbieters erforderlich, wenn Sie die App-Größen nicht manuell in “Einstellungen > Allgemein > Speicher verwalten” addieren möchten). Solange wir mehr als 64 GB Speicherplatz hatten, erhielten wir eine Fehlermeldung, wenn wir eine neue App beliebiger Größe installierten.

Wenn Sie genügend Downloads auf einmal in die Warteschlange stellen, können Sie die 64 GB überschreiten. Foundry

Wenn Sie wirklich in der Klemme stecken, gibt es eine kleine Abhilfe. Sie können Downloads in die Warteschlange stellen, wenn sie weniger als 64 GB groß sind, und sie werden abgeschlossen, wobei der gesamte verwendete Speicherplatz möglicherweise weit über diese Grenze hinausgeht. Der Fehler scheint nur aufzutreten, wenn Sie einen neuen Download starten, während der Speicherplatz die 64-GB-Grenze überschreitet.

Wir empfehlen nach wie vor das 128-GB-Modell, da der Speicherplatz nie der Grund für die zusätzlichen 20 Euro war, sondern die zusätzliche Netzwerkunterstützung, und die meisten Benutzer werden wahrscheinlich nicht so bald auf dieses Problem stoßen. Dennoch ist es ein ziemlich mieser Fehler, den Apple schnell beheben sollte. Wir gehen davon aus, dass tvOS 16.2 irgendwann im Dezember veröffentlicht wird, sodass Apple noch genügend Zeit hat, eine Lösung zu finden.

Dieser Artikel ist zuerst bei unseren Kollegen der Macworld erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.