Apple: Wir hören nicht auf unsere Tester

Macrumors-Leser Kieran hat sich per Mail bei Apple beschwert, dass das Beta-Programm bei Apple nicht auf Wünsche, Rückmeldungen und Vorschläge der Tester eingeht. Daraufhin hat Apples Vizepräsident Craig Federighi geantwortet. In seiner Antwort weist er auf das Problem hin, dass die Betas recht beliebt sind und Millionen von unterschiedlichen Nutzern daran beteiligt sind. Viele davon liefern Rückmeldungen und wollen so Apples Produkte beeinflussen.

Laut Federighi gibt der aktuelle Ansatz vielen in der Community nicht das zurück, was sie sich unter Einfluss und Interaktion (mit Apple) vorstellen. „Wir haben bislang noch nicht herausgefunden, wie das auf praktische und konstruktive Weise zu erreichen ist. Wir bleiben dran“, so Federighi weiter.

Zum Hintergrund: Seit iOS 9 lässt Apple interessierte Anwender und Anwenderinnen an den Beta-Tests teilnehmen. Neben dem entsprechenden Profil, das den Download der Beta-Versionen erlaubt, landet auf dem Test-iPhone oder -iPad eine neue App „Feedback“, über die man seine Rückmeldung zu Fehlern, neuen Funktionen, gewünschten Funktionen etc. an Apple schicken kann. Doch bislang sorgte diese App auch bei uns für Frust und diente nicht als nennenswerter Kommunikationskanal mit dem Entwickler: Die meisten Anmerkungen bleiben unbeantwortet.

Doch Apple reagiert auf Kritik, wenngleich nicht direkt: So hat Safari im vergangenen Jahr auf das neue radikalere Design umsteigen sollen, nach lautstarken Beschwerden der Nutzer wurden viele Neuerungen zurückgenommen. Dazu haben die Anwender Möglichkeit erhalten, in den Einstellungen zum alten Design zurückzukehren.

Die Kollegen der „Macworld“ haben in einem Meinungsbeitrag aus dem letzten Jahr gut zusammengefasst, dass Apple nicht komplett stumm gegenüber Nutzerbeschwerden ist. Manchmal stellt sich sogar als richtig heraus, dass Apple nicht nachgegeben hat – Stichwort Flash (Software) unter iOS.