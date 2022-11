Das beste Zubehör für iPad und iPad Pro zu Weihnachten

LMP DigiPen – hochwertige Alternative zum Original Apple Pencil

Die Zubehörspezialisten von LMP aus der Schweiz bieten jetzt auch eine Alternative zum original Apple Pencil an. Der DigiPen von LMP unterscheidet sich allerdings von den günstigen Alternativen chinesischer Hersteller. Wichtiger Punkt beim Einrichten: Einen eventuell zuerst verbundenen Apple Pencil sollte man zuerst deaktivieren. Eine Verbindung mit Bluetooth benötigt der DigiPen nicht.

Was zuerst auffällt, ist das kühle Aluminiumgehäuse, das sich gleich viel wertiger als die Kunststoffmitbewerber anfühlt. Magnetisch hält der DigiPen auch an iPads Pro und dem neusten iPad Air. Auf der Seite des Herstellers gibt es eine Kompatibilitätsliste, quasi jedes iPad ab 2018 wird unterstützt, wie zum Beispiel das 10,2 Zoll iPad ab der 6. Generation. Vier LEDs zeigen den Akkustand an, ein Energiesparmodus wird nach fünf Minuten aktiv und das komplette Aufladen über USB-C erfolgt in 90 Minuten. Wie lang der Akku durchhält, gibt der Hersteller nicht an, bei uns waren es rund eine Woche bei täglicher Nutzung.

Empfehlung

Die meisten Alternativen zum Apple Pencil sind aus Kunststoff und fühlen sich daher leicht und nicht so wertig an. Der DigiPen von LMP ist hier eine willkommene Alternative. Er funktioniert mit den meisten Anwendungen sehr gut und unterstützt sogar das Neigen, um die Zeichenbreite zu variieren. Natürlich nur bei Apps, die das auch unterstützen. Wie bei allen Alternativen ist auch der DigiPen in Photoshop nicht zu brauchen. Ein weiterer Schönheitsfehler ist die Platzierung des USB-C-Ladeanschluss. Dieser ist an der abgeflachten Seite, die magnetisch am iPad hält. Durch die Schutzkappe liegt der DigiPen leider nicht komplett an. Vorbildlich ist der Lieferumfang mit zwei verschiedenen Ladekabeln und zwei Ersatzspitzen. Wie schnell sich die Spitze abnutzt, konnten wir bei zwei Wochen täglichem Einsatz auf einer Doodroo-Papierfolie nicht feststellen.