Apple TV überträgt US-Fußball in 100 Länder – das kostet es

Die eine strittige WM hat noch gar nicht begonnen, da wirft die nächste schon ihre Schatten voraus. Bei der Vergabe für das Turnier 2026 in die USA (mit einigen wenigen Partien in Kanada und Mexiko) ging es auch nicht mit rechten Dingen zu. Der Fußball, den die Amerikaner “Soccer” nennen, verspricht auch dort zu einem großen Geschäft zu werden. Apple ist nicht nur dabei, sondern mittendrin.

Nach Wochen und Monaten der Spekulation hat Apple es gestern auch offiziell gemacht: Ab der nächsten Saison überträgt der Konzern über seine TV-App alle Spiele der Major League Soccer (MLS) in 100 Länder weltweit. Das Engagement ist auf zehn Jahre angelegt, Verlängerung nicht ausgeschlossen. Der Seasons Pass wird am 1. Februar 2023 starten und 14,99 US-Dollar im Monat kosten oder 99 US-Dollar pro Jahr. Abonnenten von Apple TV+ zahlen 12,99 US-Dollar respektive 79 US-Dollar im Jahr, Euro-Preise hat Apple bisher nicht genannt.

Begeistert nennt Apple einige Details in seiner Pressemeldung, so sollen alle Teams des Franchisebetriebs (kein Ligasystem mit Auf- und Abstieg!) das Logo von Apple TV auf den Ärmeln tragen, jedes in einer anderen Farbe. Das neu in die MLS aufgenommene Team St. Louis City SC zeigt stolz das Design auf seinem Trikot für die Premierensaison, die Leiberl der 28 anderen Franchises werden sukzessive bis zum Saisonstart im Frühjahr vorgestellt. Der Spielplan steht noch nicht fest.

Hoher Preis für zweitklassige Kicks

Der Preis für die TV-Dauerkarte ist zwar teils deutlich günstiger als die für Dienste wie DAZN oder Sky, die hierzulande Bundesliga und Champions League übertragen, doch ist die MLS auch deutlich weniger attraktiv. Da ändert auch das spektakuläre Finale zwischen Los Angeles und Philadelphia vor zwei Wochen nichts, das nach einem 3:3 nach Verlängerung erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, wobei der lange für Real Madrid spielende Waliser Gareth Bale spät eine Entscheidung herbeiführte. Darauf spricht Apples Senior Vice President Internet Software and Services Eddy Cue an, wenn er meint, es gebe keine bessere Zeit, um einen MLS-Season Pass bei Apple TV anzubieten. Aber, bei allem Respekt: St. Louis City SC gegen Chicago Fire klingt beinahe noch unattraktiver als Hoffenheim gegen Wolfsburg.

Auf welche Märkte Apple abzielt

Dennoch ist Apples Engagement im “Soccer” eine wichtige Nachricht. Über Jahrzehnte galt bei Apple eher das Motto “No Sports”, während andere High-Tech-Hersteller in Europa, Amerika und Asien auf den Trikots von Profisportlern für ihre Marken warben. Das hat sich erst in jüngster Zeit geändert, als treibende Kraft dahinter gilt der Basketball-Fan Eddy Cue. In der vergangenen Baseball-Saison übertrug Apple TV+ erstmals Spiele an jedem Freitag – nur in USA und ohne Aufpreis für die Abonnenten des Streamingdienstes.

Doch handelt es sich bei Baseball um eine nur sehr regional beliebte Sportart. Mit Football könnte Apple ein global weit größeres Publikum auf seine Plattformen locken, angeblich bietet der Konzern um Übertragungsrechte der NFL-Sonntagsspiele ab der Saison 2023/24. Schon jetzt hat sich Apple Music das Sponsoring für die Halbzeitshow des Superbowls im kommenden Februar gesichert, Rihanna wird der Headliner der Show sein.

Jetzt also Fußball, das anders als US-Sport wirklich weltweit das Interesse von Sportfreunden auf sich zieht. Von Bundesliga, Serie A, Premier League, La Liga und Champions League verwöhnte Europäer werden mit der MLS wenig anfangen können. Stars wie der oben erwähnte Gareth Bale oder der einstige “Fußballgott” der Bayern, Bastian Schweinsteiger, zieht es erst gegen Ende der Karriere in die USA – das sportliche Niveau ist dort deutlich niedriger. Für die Vermarkter der Bundesliga, die immer wieder einen ominösen “asiatischen Markt” beschwören, um die Umsätze wachsen zu lassen, ist die Nachricht von Apples Fußballeinstieg ambivalent. Die MLS könnte der Bundesliga nennenswert Zuseher abspenstig machen, wenn sie von Apple in die letzten Ecken des Globus gebracht wird. Andererseits kann die MLS auch nur ein erster Schritt bedeuten. Die Übertragungsrechte an der Bundesliga werden ab 2025 neu vergeben. Und wer weiß: Vielleicht bringt Apple TV die amerikanischen und asiatischen Märkte erst so richtig auf den Geschmack.

Fußball, der echte, geht am 20. Januar 2023 in Deutschland weiter, mit der Partie des 16. Spieltags RB Leipzig gegen FC Bayern München, live bei Sat1.