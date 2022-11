Mit dem iPhone bei Amazon immer die passenden Schuhe finden

Mit der virtuellen Anprobe kann man sich vor dem Kauf ein Bild davon machen, wie Modeprodukte wie Schuhe oder Sonnenbrillen bei einem selbst aussehen, verspricht Amazon.de. Dies sei zudem eine ”unterhaltsame und interaktive” Art des Shoppens.

Das funktioniert bisher laut der Beschreibung bei Amazon für ausgewählte Produkte und Marken. Dafür öffnet man die Amazon-Shopping-App für iOS und sucht in der Suchleiste nach ”Virtuelle Anprobe” und auf der Produktseite nach der Schaltfläche ”Virtuelle Anprobe” unter dem Produktbild. Dann aktiviert man die Kamera, erlaubt der App den Zugriff darauf und kann anschließend an den eigenen Füßen erkennen, wie gut die Schuhe aussehen und wirken.

Auch zwischen verschiedenen Modellen kann man blitzschnell mit der unteren Leiste umschalten. Alternativ lassen sich die Schuhe auch in 3D (360 Grad) links oder rechts anzeigen und um sich selbst drehen. Unterschiedliche Größen lassen sich zwar auswählen, doch leider schreibt Amazon selbst, dass diese Funktion bisher kein Tool zur Größenbestimmung ist, man sieht lediglich den entsprechenden Preis.

Dennoch erhält man eine Vorstellung, wie die passenden Schuhe zum Beispiel zu Jeans oder anderen Hosen und Outfits aussehen, in unserem Test verlief das einwandfrei. Alternativ (und nach unserem Eindruck am einfachsten) lässt sich von der Amazon-Seite der QR-Code mit der Kamera scannen, dann gelangt man direkt zur virtuellen Anprobe. Diese lässt sich auch mit Freunden teilen. Amazon verspricht, dass die Fotos nur auf dem eigenen Gerät gespeichert und nicht auf Amazon hochgeladen werden. Eine Ausweitung der Funktion auf Android-Handys wird ”für bald” in Aussicht gestellt.

Wie und wo das bei Amazon auch für Sonnenbrillen funktionieren soll, haben wir allerdings auf die Schnelle nicht herausgefunden. Für Sneakers gab es dieses Angebot offenbar schon länger, wie T3n bereits im Juni berichtet hat.