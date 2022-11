Die besten SSD-Laufwerke für den Desktop im Test

Sonnet Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock – Die Powerlösung mit Extras

Typisch für die Entwickler aus Kalifornien, hält sich Sonnet nicht lange mit Design auf, sondern packt alles, was man als Profi benötigt in ein schlichtes Metallgehäuse. Zwei Steckplätze für NVMe SSDs, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse und je zwei USB3.2 Anschlüsse, zweimal als USB-C und zweimal als USB-A. Die USB-Anschlüsse unterstützen die Geschwindigkeit von 10 Gb/s, sind also für schnelle Laufwerke geeignet. Darüber hinaus liefern sie auch bis zu 7,5 W zum Laden von iPads oder iPhones.

Der Thunderbolt-3-Anschluss für den Mac liefert maximal 15 Watt mit Power Delivery und der Thunderbolt 3 für Peripherie unterstützt nicht nur weitere Thunderbolt-3- und USB-4- Laufwerke, sondern auch Monitore. Mit Spannung wird das Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock über ein externes Netzteil versorgt.

Die NVMe SSD Steckplätze sind wie meist bei Thunderbolt 3 Gehäuse kompatibel zum PCIe x2 Standard, also für eine maximal Geschwindigkeit von 1500 MB/s ausgelegt. Im maximalen Ausbau mit zwei NVMe SSDs erreicht man theoretisch 3000 MB/s im RAID 0. Ob wir am Mac Studio auf diese Werte kommen, haben wir unter anderem mit zwei Seagate IronWolf 525 ausprobiert. Mit Blackmagic Speed Test haben wir 2496 MB/s beim Lesen und 2540 MB/s beim Schreiben gemessen. Das ist zwar nicht das maximal mögliche von Thunderbolt 3, aber mit die höchsten je von uns gemessenen Datenraten. Im Vergleich dazu liegen die Werte mit zwei WD SN550 beim Schreiben rund 100 MB/s niedriger und beim Lesen sind sie identisch. Die Werte mit einer einzelnen NVMe SSD liegen mit 1410 MB/s beim Schreiben beziehungsweise 1514 MB/s beim Lesen genau am theoretischen Maximum für den PCIe x2 Standard.

Wer auf Nummer Sicher beim Aufrüsten gehen möchte, für den stellt Sonnet eine Liste mit kompatiblen NVMe SSDs bereit. Für unseren großen NVMe SSD Vergleich, hatten wir aber auch erfolgreich weitere NVMe SSDs betreiben können. Damit auch unter Dauerlast die Temperatur der NVMe SSDs nicht kritisch wird, ist ein unauffälliger Lüfter verbaut und zusätzlich sind viele Lüftungslöcher im Metallgehäuse vorhanden. Das Gehäuse verfügt über genug Platz, um auch NVMe SSDs mit eigenem Kühlkörper zu verbauen.

Empfehlung

Laufwerksgehäuse oder Dock? In erster Linie hat uns das Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock als leises und schnelles Laufwerksgehäuse überzeugt. Der Einbau der NVMe SSDs geht leicht von der Hand und der Lüfter ist so leise, dass man ihn auch auf dem Schreibtisch stehend nicht hören kann. Und auf dem Schreibtisch stehend hat man auch einen direkten Zugriff von vorne auf zwei USB-C, einem USB-A und dem Thunderbolt 3 Anschluss. Das ist zum Beispiel praktisch für mobile Laufwerke, iPad oder iPhone. Super praktisch ist der mitgelieferte ThunderLok, der einmal festgeschraubt für einen sicheren Halt des Thunderbolt-3-Kabels sorgt.