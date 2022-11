Apple Watch 7 und SE zum Black-Friday-Preis

Amazon startet ab heute seine Rabatt-Tage rund um Black Friday, wir haben dabei einige gute Angebote für die Apple Watch Series 7 und die Apple Watch SE (der ersten Generation) gefunden. Wir empfehlen ab einem bestimmten Preis sich die Series 7 statt der Series 8 zuzulegen. In einigen Fällen beträgt der Preisunterschied zwischen den beiden Generationen mehr als 100 Euro, die Liste der Neuerungen der Series 8 ist dagegen recht kurz. Dementsprechend bietet Apple Watch Series 7 ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell verkauft Amazon einige Modelle der Series 7 zu den niedrigsten Preisen auf dem Markt:

Apple Watch Series 7 41 mm Space Grau für 399 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 7 41 mm Polarstern für 399 Euro bei Amazon kaufen

Apple Apple Watch Series 7 45 mm für 399 Euro Ein gutes Angebot gibt es bei der Apple Watch Series 7 in der größeren Variante von 45 Millimeter. Die Uhr kostet 399 Euro, das ist momentan der niedrigste Preis auf dem Markt, die Konkurrenz bietet eine vergleichbare Uhr ab 415 Euro und mehr.

Apple Watch Series 7 45 mm für 399 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch SE der ersten Generation im Amazon-Angebot

Falls Sie einen Smartphone-Ersatz für Ihr Kind suchen oder Ihren Eltern etwas Gutes tun wollen, ist die Apple Watch SE der ersten Generation fast schon die beste Wahl. Das Modell kostet aktuell auf dem Markt weniger als 300 Euro (je nach Ausführung), die Cellular-Varianten unterstützen ebenfalls die Familienkonfiguration, was bedeutet, Sie können so eingerichtete Apple Watches stets erreichen, ein iPhone wird nicht benötigt. Amazon bietet aktuell zwei Cellular-Varianten der Apple Watch SE 1: Weiß in der kleinen (40 mm) und großen (44 mm) Größe, beide Geräte kosten 299 Euro.

Apple Watch SE 1 40 mm Rosé für 259 Euro kaufen

Apple Watch SE 1 40 mm Cellular für 299 Euro kaufen

Apple Watch SE 1 44 mm Cellular für 299 Euro kaufen

Die Funktionen der beiden Smartwatches im Überblick

Apple Watch Series 7:

Größtes Always-On-Display in einer Apple Watch

45 mm oder 41 mm Gehäuse

Bis zu 18 Stunden Akku-Laufzeit

Bis zu 33 Prozent schnelleres Laden

Blutsauerstoff-App

EKG-App

Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz

Mitteilung bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Sturzerkennung

Immer aktiver Höhenmesser

Schwimmfest, 50 m wassergeschützt

Staubgeschützt nach IP6X

Apple Watch SE 1: