Amazon Echo und FireTV zu Hammerpreisen – Warum es sich auch für Apple-Nutzer lohnt

Wir Apple-Nutzer sind durch Homepod und Apple TV verwöhnt: umfassende Features, eine tolle Klang- und Streaming-Qualität – und das alles im Apple-Kosmos. Man kann nicht leugnen, dass Apples Ökosystem jede Menge Vorteile mit sich bringt. Umso mehr mögen sich viele Apple-Nutzer davor sträuben, sich smarte Lautsprecher anderer Hersteller zuzulegen, etwa von Amazon. Die Echo-Geräte von Amazon werden über Alexa gesteuert, kommen in einem schicken Design und Ausführungen, die es in der Form nicht bei Apple gibt. Zudem sind sie noch um einiges günstiger, besonders aktuell zur Black-Friday-Zeit.

Einen Amazon Echo Dot – das Pendant zum Homepod Mini, wenn man so will – bekommen Sie aktuell besonders günstig:

64% günstiger: Amazon Echo Dot (3. Gen.) anstatt für 49,99 € für 17,99€

Die Klangqualität ist vielleicht nicht so gut wie bei einem Homepod Mini, für den Apple rund 100 Euro verlangt. Doch bei einem solch starken Angebot kann man nicht meckern. Sie können Ihre Lieblings-Podcasts und Musik sogar über Apple Music streamen. Spotify, Amazon Music und Audible sind natürlich mit an Bord und über den Dot können Sie auch Ihr Smarthome steuern. Für unter 30 Euro bekommen Sie den Dot sogar in Spezial-Paketen:

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Echo Show 5 (2. Generation, 2021), bei dem Sie aktuell 50 Euro sparen können:

59% Günstiger: Echo Show 5 (2. Generation, 2021) für NUR 34,99€

Ein solches Produkt sucht man bei Apple vergebens: Ein smarter Lautsprecher mit integriertem Display, der nicht nur in der Küche der perfekte Begleiter beim Kochen ist, sondern sich auch gut auf dem Nachttisch als Wecker oder als digitaler Bilderrahmen auf dem Schreibtisch macht.

Und wenn Sie die hohen Kosten eines neuen Apple TV scheuen, ist vielleicht der Amazon FireTV Stick 4K eine lohnenswerte Alternative:

58 % Günstiger: Fire TV Stick 4K für nur 24,99 Euro statt 59,99€

Schließen Sie den Stick einfach an einen HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts an und streamen Sie Ihre Lieblingsserien in 4K Ultra HD und Dolby Vision. Sie können nicht nur Netflix, Amazon Prime, Disney+ oder wow-Serien und -Filme damit schauen, sondern auch Inhalte von Apple TV+.

Fazit

Egal, ob Amazon Echo oder FireTV-Stick: Ein direkter Vergleich mit einem Homepod oder Apple TV fällt schwer, da die Amazon-Produkte so günstig sind, dass man bei Bedarf zuschlagen sollte. Für wenig Geld bekommt man tolle Zubehör fürs Audio- und Video-Streamen, das Sie sich auch als Apple-Nutzer nicht entgehen lassen sollten. Falls Sie aber doch lieber bei Apple bleiben möchten, werfen Sie einen Blick auf aktuelle Apple-Schnäppchen während der Black-Friday-Zeit.