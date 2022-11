Kaufratgeber iPad: Welches iPad soll ich kaufen?

Ab 1.000 Euro: 11-Zoll iPad Pro (2022)

Bei den iPad-Pro-Modellen fährt Apple alles auf, was verfügbar ist: Die beiden 11- und 12,9-Zoll-Modelle bieten die beste Performance und einige exklusive Funktionen. Wie die Air-Modelle nutzen die aktuellen iPads Pro CPUs der Desktop-Klasse, der nagelneue M2-Chip des Macbook Air wird hier verbaut. Schon die Basisversion ist außerdem mit 128 GB Speicherplatz ausgestattet, was für die meisten Anwender ausreichen sollte. Dank eines Spezialchips (Media Engine) eignet sich ein Pro sogar zum Schneiden von hochauflösendem Video-Material, so wird beim aktuellen Modell sogar das Profi-Format ProRes nativ unterstützt. Eine vollwertige Thunderbolt-Schnittstelle ermöglicht zudem den schnellen Datentransfer und Anschluss eines 6K-Displays. Vor allem die Displays sind deutlich besser als bei den anderen iPads. Das 12,9-Zoll-Model bietet sogar ein HDR-taugliches Mini-LED-Display, nur die Pro-Modelle unterstützen obendrein 120-Hz-Technologie für ruckelfreie Bewegungen und sind deutlich heller als die anderen Modelle. Das besonders sichere Face-ID wird unterstützt, nur die aktuellen Pro-Modelle unterstützen eine sogenannte „Schwebefunktion“ für den Apple Pencil: Beim Zeichnen kann man so etwa eine Vorschaufunktion oder Auswahl-Option nutzen.

Für viele weniger wichtig: Nur die Pro-Modelle besitzen eine so zusätzliche Lidar-Kamera für die Erstellung von 3D-Modellen, außerdem befindet sich auf der Rückseite neben einer Weitwinkel- eine Ultraweitwinkelkamera. Schwächen hat die Pro-Linie keine – bis auf den extrem hohen Preis. Wir empfehlen, aktuell zum Vormodell von 2021 zu greifen. Dieses ist schon mit einem M1-Chip ausgestattet und unterscheidet sich kaum von der aktuellen Serie. Leider sind diese Auslaufmodelle kaum noch zu bekommen.