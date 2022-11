Apple Watch Ultra bei Amazon Italien für 900 € – Sie sparen 100 Euro

Bei Amazon Italien gibt es derzeit ein unschlagbares Angebot für die neue Apple Watch Ultra – Das Gerät kostet dort momentan 899 Euro zuzüglich der Versandkosten von 4,43 Euro.

Apple Watch Ultra bei Amazon Italien für 899 Euro kaufen

Das ist unseres Erachtens das erste Angebot für die neue Ultra-Uhr von Apple. Bis dahin war nicht mal von den Rabatten die Rede, sondern von den etwas kürzeren Lieferzeiten, war doch das neue Modell bei Apple und anderswo ausverkauft.

Amazon Italien liefert leider nicht kostenlos nach Deutschland, weshalb Sie bei dem Kauf noch 4,43 Euro an Versandgebühren entrichten müssen. Für diese Gebühr erhalten Sie Ihre Ultra in knapp zwei Wochen am 29. November. Der italienische Online-Händler bietet jedoch noch die Express-Lieferung. Dabei trifft die Apple Watch Ultra bereits am 21. November bei Ihnen ein, die Versandkosten sind dafür nicht nennenswert höher und betragen 5,93 Euro.

Wenn Sie Glück haben, können Sie bei der Bestellung auf Amazon Italien noch einige zusätzlichen Euro sparen: Die Plattform hat uns nach der Registrierung 881,33 Euro für die Ultra und für den Versand berechnet, obwohl auf der Seite als Preis 899 Euro ausgeschrieben waren.

Halyna Kubiv

Apple Watch Ultra Eigenschaften