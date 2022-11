Black Friday im Ausland: Apple-Produkte günstiger bei Amazon Frankreich, Italien, Spanien und UK

Zu Black Friday gibt es Angebote nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Besonders in Europa lohnt es sich, über die eigenen Landesgrenzen hinaus zu blicken, denn was bei den einzelnen Niederlassungen von Amazon im Angebot ist, unterscheidet sich mitunter drastisch. In Italien etwa gibt es die neue Apple Watch Ultra für nur 900 Euro.

In der Regel kommen Versandkosten von rund 5 Euro hinzu, die Anmeldung erfolgt über denselben Account, den Sie auch bei Amazon Deutschland verwenden. Das größte Manko: Die Navigation könnte sich mitunter kompliziert gestalten, wenn Sie die jeweilige Sprache nicht verstehen. Grundkenntnisse sind jedoch völlig ausreichend. Mit dem Chrome-Browser können Sie zum Beispiel auch den Text automatisch übersetzen lassen.

Dieses Jahr gibt es die interessantesten Angebote bei Amazon UK und Amazon Italien.

iPhone-Angebote in anderen Amazon-Stores

iPhone 13 (128 GB) Grün

Bei Amazon Italien gibt es das iPhone 13 in Grün mit 128 GB für 799 Euro. Dazu kommen 4,31 Euro Versand, allerdings kommt man trotzdem günstiger als bei deutschen Online-Stores. iPhone 13 bei Amazon Italien für 799 Euro

iPhone 13 Pro (512 GB) Sierrablau

Bei Amazon UK gibt es das iPhone 13 Pro in Sierrablau mit 512 GB für 1.365 Euro. Auf den Versand entfallen weitere 4,41 Euro, die Lieferzeit beträgt ca. eine Woche. Insgesamt kommen Sie damit 70 Euro günstiger als in Deutschland. iPhone 13 Pro bei Amazon UK für 1.365 Euro

Apple-Watch-Angebote in anderen Amazon-Stores

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Dunkelmarine

Amazon Italien hat die Apple Watch Series 6 in der Ausführung GPS + Cellular in Marineblau und 40 mm Größe im Angebot. Statt 539 Euro werden hier nur 334,98 Euro fällig. Der Vergleichspreis in Deutschland liegt bei 415 Euro. Einschließlich Versand sparen Sie also rund 75 Euro. Apple Watch Series 6 bei Amazon Italien für 335 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 41 mm) Mitternacht

Wer das aktuellste Modell der Apple Watch haben will, der wird zur Black-Friday-Woche ebenfalls bei Amazon Italien fündig. Hier gibt es die Apple Watch Series 8 mit GPS in Mitternacht für 449 statt 509 Euro. Apple Watch Series 8 bei Amazon Italien für 449 Euro

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular)

Ebenfalls bei Amazon Italien gibt es das wohl bisher beste Angebot für die Apple Watch Ultra. Hier gibt es nämlich 100 Euro Rabatt im Vergleich zur UVP, womit die neue Outdoor-Watch für nur 899 Euro zu haben ist. Apple Watch Ultra bei Amazon Italien für 899 Euro

iPads in anderen Amazon-Stores

iPad mini (2021, Wi-Fi, 64 GB), Polarstern