21.11.22: Großes Hallo, kleines hello

Hallo.

Okay, so eine Begrüßung in aller Kürze ist nicht unbedingt die höflichste, vor allem, da wir ansonsten an dieser Stelle immer einen guten Morgen wünschen. Heute ist das aber anders, der 21. November ist der Welt-Hallo-Tag. Dieser besagt nicht, dass man sich nur morgenmufflilg begrüßen sollte, wenn man sich über den Weg läuft, sondern dass man sich begrüßen und respektieren sollte, auch wenn man sich kaum oder überhaupt nicht kennt. Miteinander zu reden ist immer besser, als übereinander herzuziehen.

Der Mac hat uns ja schon 1984 mit einem freundlichen „hello“ begrüßt, der iMac im Jahr 1998 sagte „hello (again)“ und die bunten iMacs von 2021 begrüßten ns schon im Motto ihrer Vorstellung wieder mit einem „hello“. Also nehmen wir uns für heute im Sinne des Welt-Hallo-Tages einfach mal vor, zehn wildfremde Menschen mit Hallo zu begrüßen. Mal sehen, welche Gespräche sich daraus ergeben – oder ob wir den Abend auf der Polizeiwache verbringen müssen …

Anstatt des Welt-Hallo-Tages könnte heute auch ein Welttag der Naturwissenschaft und Technik im Kalender stehen. Gleich mehrere Ereignisse datieren auf den heutigen Tag.

So wies etwa der dänische Astronom Ole Christensen Rømer in einer auf den 21.11.1676 datierten Veröffentlichung nach, dass die Geschwindigkeit des Lichts endlich ist. Das hatten griechische Philosophen gut 2000 Jahre vorher zumindest geahnt, auch im 17. Jahrhundert waren Astronomen sich relativ sicher, dass nur die Borniertheit der Menschen unendlich sein könne, aber nicht die Lichtgeschwindigkeit. Rømer gelang indes der Nachweis eines relativ genauer Wert, anhand von Diskrepanzen beim Eintreten von Finsternissen der beobachtbaren Jupitermonde und deren Berechnung. Der einzig möglich Schluss: Ist die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne in der einen Jahreszeit näher am Jupiter als ein halbes Jahr später, dann sind die Phänomene früher als erwartet zu sehen. Also kann das nur an einem Laufzeitunterschied des Lichtes liegen. Um einen Erdbahndurchmesser zurückzulegen, würde das Licht höchstens 22 Minuten benötigen – der korrekte Wert liegt bei 17 Minuten.

107 Jahre nach Rømers bahnbrechender Entdeckung machten sich die Brüder Montgolfière um die Luftfahrt verdient, indem sie am 21. 11.1783 erstmals einen Heißluftballon mit menschlichen Passagieren auf eine kurze Reise über Paris schickten. Diese dauerte zwar nur 25 Minuten und mit Steuern haben es Ballone nicht so, ein Anfang war aber gemacht und der Beweis erbracht, dass man mit heißer Luft auch etwas bewegen kann – nicht nur beim Reden.

Diese Art von heißer Luft aufzuzeichnen, gelang weitere 94 Jahre später mit dem von Thomas Alva Edison am 21. November 1877 vorgestellten Phonographen. Der 21.11. hat es also in sich – aber Hallo!

Lesetipps für den Montag:

Loyalität: Dieser Tage beobachtet man die Vorgänge bei Twitter wie einen langsam ablaufenden Autounfall. Macworlds David Price meint, Apple sollte genau hinsehen: Loyalität von Mitarbeitern und Kunden baut man über Jahre und Jahrzehnten auf, kann sie aber in sehr kurzer Zeit verlieren. Es steht zwar nicht zu befürchten, dass Tim Cook Apples Aktienkurs in den Keller schickt, nur weil er es nicht lassen kann, ein witziges Meme zu posten, so erratisch ist die Führung in Cupertino nicht. Doch müsse der Mac-Hersteller aufpassen, seine Kunden nicht zu vergraulen – einige der letzten Entwicklungen lassen Sorge entstehen. Teuer waren die Produkte schon immer, aber zuletzt habe es Apple übertrieben und die Einsteigeroptionen bewusst verschlechtert, um die Kunden zu teureren Varianten zu locken. Einer, der direkt aus Kundensicht über verloren gegangenes Vertrauen etwas über Twitter sagen könnte, hat gut Beziehungen zu Apples Führung: Phil Schiller, offizieller “Apple-Fellow” hat seinen Account bei Twitter deaktiviert.

Dezenter Hinweis: Apple Music ist wirklich überall, es gibt kaum noch weiße Flecken auf der Landkarte. Nur in Teslas fehlt der Dienst noch, das könnte sich aber bald ändern. Im Petersen Automotive Museum in Los Angeles hat Tesla ein Model S Long Range ausgestellt, das mit einer modifizierten Firmware zum Ausprobieren allerlei Funktionen ausgestattet ist. Auf dem Display im Auto ist offenbar auch ein Hinweis auf Apple Music demonstriert, entdeckt ein Besucher. Einen Screen weiter findet man dann einen QR-Code, der auf activate.apple.com führt, über diese Adresse registriert man seinen Account für andere Geräte. Schon seit gut zwei Jahren ist Apple Music für ein “künftiges Tesla-Update” angekündigt, bisher ist nichts geschehen.

Unterstützung: Jamf hat den Fonds Jamf Ventures gegründet, um weltweit junge Firmen dabei zu unterstützen, Sicherheit und Transformationskraft in das Ökosystem Apples einzubringen. Zudem sollen die Unternehmen einen strategischen Mehrwert für Jamf-Kunden bieten. Ein erstes damit finanziertes Unternehmen ist SwiftConnect, ein Anbieter von Cloud-basierter Software, die unterschiedliche Zugriffskontrollsysteme über Eigentümer- und Unternehmensportfolios hinweg mit mobilen Anmeldeinformationen, Benutzerverzeichnissen und anderen Systemen verbindet.

Abgelehnt: In Italien hat eine Behörde zum Verbraucherschutz im letzten Jahr Apple und Google zu jeweils zehn Millionen Euro Strafe verurteilt, da die beiden Unternehmen nicht “Klare und sofortige Information” darüber gegeben hätten, was sie mit den von ihrer Nutzerschaft gesammelten Daten anfangen. Letzten Freitag hat nun ein Gericht dem Einspruch Apples gegen den Bescheid stattgegeben, den von Google hingegen abgelehnt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Offenbar konnte Apple die geforderte Information noch geben, Google hingegen nicht.

Mehr von Foundry:

