Black-Friday-Deal bei NordVPN: Bis zu 68 Prozent Rabatt und drei Monate gratis

Rundum-Cybersicherheit vom Profi: NordVPN legt sich zum Black Friday mit attraktiven Deals ins Zeug und drückt die Preise. Rabattiert sind gleich mehrere Service-Pakete: Vom Standard-VPN mit Werbe-Tracker und Virenschutz über das Plus-Paket mit Passwort-Manager und dem Komplett-Angebot inklusive verschlüsseltem Cloud-Speicher. Die Deals im Überblick.

NordVPN schon ab 2,99 Euro im Black-Friday-Angebot

Hinweis: Falls Sie den Preis von 2,99 Euro (Standard-Paket) nicht angezeigt bekommen, so öffnen Sie den Link bitte erneut in einem privaten Browserfenster.

Bis zu 68 Prozent Preisnachlass für 2-Jahres-Abos

Die besten Schnäppchen machen Kunden bei NordVPN derzeit mit den stark reduzierten 2-Jahres-Abos. Zum satten Preisnachlass kommen da jeweils noch 3 Gratis-Monate hinzu – aber auch die Mehrwertsteuer, die müssen Sie den Preisen nämlich noch hinzurechnen.

NordVPN Standard: Für 2,99 Euro im Monat

Dieses Zwei-Jahres-Abo gibt es schon für 2,99 Euro je Monat. Statt der üblichen 223,83 Euro fallen nur 80,73 Euro an, das sind 63 Prozent Rabatt. Dafür bekommen wir den gewohnt schnellen VPN-Zugang von NordVPN, Bedrohungsschutz in Form eines Virenscanners (für Downloads) und einen Blocker für aufdringliche Werbung und neugierige Tracker.

NordVPN Plus: Komfort und Sicherheits-Upgrade für 3,99 Euro im Monat.

Dieser Deal für 3,99 Euro je Monat drückt den üblichen Preis von insgesamt 285,66 Euro auf 107,73 Euro, das sind 62 Prozent Rabatt. Neben den Services des Standard-Pakets sind hier noch ein praktischer Passwortmanager und ein Datenleck-Scanner an Bord. Der Prüft, ob eigene Passwörter, Kreditkartendaten oder E-Mail-Adressen gestohlen wurden und im Darknet kursieren. Bei positiven Funden gibt das Tool Handlungsanweisungen.

NordVPN Komplett für 5,29 Euro – mit 68 Prozent Rabatt

Für Schnäppchenjäger der beste Deal: NordVPN Komplett ist mit einem Rabatt von 68 Prozent das derzeit beste Angebot. Statt 447,39 Euro fallen hier für den Zeitraum von zwei Jahren nur 142,38 Euro an. Zum Leistungspaket des obigen Plus-Abos kommt ein üppiger Cloud-Speicher mitsamt professioneller Verschlüsselung hinzu: Immerhin ein Terrabyte können wir da für Fotos, Dokumente oder Videos nutzen.

1-Jahres-Abos ebenfalls mit großem Rabatt

Auch die Jahres-Abos stellt NordVPN mit seinen Black-Friday-Deals besonders günstig zur Verfügung. Dabei gibt es die ersten drei Monate ebenfalls gratis, der Funktionsumfang entspricht den gleichnamigen 2-Jahres-Abos, auch die 30-tägige Geld-zurück-Garantie gilt. Die Rabatte der 1-Jahres-Abos in der Übersicht:

Standard: 4,49 Euro je Monat, 45 Prozent Rabatt. Statt 124,55 Euro nur 67,35 Euro.

4,49 Euro je Monat, 45 Prozent Rabatt. Statt 124,55 Euro nur 67,35 Euro. Plus: 5,49 Euro je Monat, 48 Prozent Rabatt. Statt 150,70 Euro nur 82,35 Euro.

5,49 Euro je Monat, 48 Prozent Rabatt. Statt 150,70 Euro nur 82,35 Euro. Komplett: 6,79 Euro je Monat, 59 Prozent Rabatt. Statt 248,55 Euro nur 101,85 Euro.

Hinweis: Falls die rabattierten Angebote bei NordVPN nicht wie beschrieben angezeigt werden, dann löschen Sie bitte Ihren Browser-Cache oder öffnen Sie den Link in einem zweiten Browser oder in einem privaten Fenster.

NordVPN: Unser Testsieger mit schnellen Servern und vielen Extras

NordVPN zählt zu den bekanntesten VPN-Anbietern und genießt ein seriöses Image. Die umfangreiche Servicepakete machen NordVPN zum Allround-Sicherheitsanbieter. Aktuell stellt das Unternehmen über 5000 Server in 59 Ländern für seinen schnellen VPN-Service zur Verfügung. NordVPN versichert, selbst keine Log-Dateien von Nutzern anzulegen und bietet via SmartPlay-Funktion mehr Sicherheit ohne zusätzlichen Aufwand. Bei SmartPlay findet ein automatischer DNS-Server-Switch statt, wenn man versucht, auf gesperrte Inhalte zuzugreifen.

Bis zu sechs parallele Verbindungen sind bei NordVPN möglich, Sie dürfen es also auf ebenso vielen Geräten gleichzeitig nutzen. Bei Netflix und anderen Streaming-Diensten können Sie damit länderspezifische Angebote ansehen (etwa US-amerikanische). Nützliche Extras wie WireGuard, Mobile Apps und Browser-Addons stehen ebenfalls zur Verfügung. Das in Panama ansässige NordVPN gehört zu den bekannteren VPN-Anbietern und ist der Gesamtsieger in unserem VPN-Vergleich.

Vorteile von NordVPN im Überblick

10 Jahre Erfahrung im Geschäft

24/7 deutscher Kundenservice

Aktuell 5234 Server in 59 Ländern

6 Geräte mit einem Abo gleichzeitig nutzbar

No-Log-Richtlinie: NordVPN trackt Nutzer nicht

Moderne Apps für Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und TVs

Innovative Features: DarkNet-Scanner & High-Speed-Server

Sicherheit: Integrierter Virenschutz

Gesamtsieger: Im VPN-Vergleich der PC-Welt

NordVPN im Kurztest – VPN-Anbieter mit 5.200 Servern

NordVPN integriert Antiviren-Schutz in seine VPN-App