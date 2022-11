iPhone 14 Pro im 5G-Netz am schnellsten – nur nicht überall

Wenn der wichtigste Faktor bei der Wahl eines Mobiltelefons die Mobilfunkgeschwindigkeit ist, dann gibt es in den USA, Großbritannien und Deutschland nur eine Wahl: das iPhone 14 Pro (Max). Das geht aus einem Bericht von Ookla hervor, einem Unternehmen, das auf Netzwerkdiagnosen spezialisiert ist und den beliebten Speedtest-Benchmark entwickelt hat. In anderen Ländern jedoch liegt das iPhone nicht immer vorne, in China verfehlt es gar die Top-Fünf-Platzierungen.

Nicht so schnell in Japan und China

Ookla hat die 5G-Leistung verschiedener Mobiltelefone in zehn Ländern mit der höchsten Anzahl an angeschlossenen Geräten getestet, und in den USA, Großbritannien und Deutschland war das iPhone 14 Pro Max der Spitzenreiter. Es erreichte eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von 177,21 Mbit/s in den USA und 171,24 Mbit/s in Großbritannien. Das iPhone 14 Pro lag mit einer durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von 175,08 Mbit/s in den USA und 158,24 Mbit/s in Großbritannien nicht weit hinter seinem größeren Geschwister-Modell.

In Deutschland etwa glänzt das iPhone 14 Pro mit einem Wert von 181 Mbps für den Download und 30,28 Mbps für den Upload, nur knapp dahinter läuft das iPhone 14 Pro Max ein. Auf den Plätzen drei und vier sind die Vorjahresmodelle iPhone 13 Pro und Pro Max notiert, die Top-Fünf komplettiert das OnePlus 9 Pro 5G. In UK sind die fünf schnellsten Smartphones alle von Apple, in den USA folgen auf die beiden 14 Pro drei Geräte von Samsung.

In anderen Weltgegenden liegt die Konkurrenz vor, mit teils beeindruckenden Raten. In Japan etwa hat es für das iPhone 14 Pro Max nur für den fünften Platz gereicht (164 Mbps/15 Mbps), das Sony Xperia liegt mit 225 Mbps (Download und 10 Mbps Upload) vorne. Und in China fehlen iPhones komplett in der Liste, die heimischen Marken OnePlus und Huawei erreichen mit ihren Geräten Downloads von bis zu 350 Mbps und Uploads um die 50 Mbps.

Eine Frage des Modem-Chips – und des Netzbetreibers

Das iPhone 14 Pro verwendet dasselbe Snapdragon X65 5G-Modem wie die meisten Premium-Android-Smartphones und wird wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr lang mit Qualcomm arbeiten. Es gibt jedoch hartnäckige Gerüchte, dass Apple an einem eigenen 5G-Modem arbeitet, das womöglich erst 2025 fertig sein könnte.

Ookla nutzte seine Speedtest Intelligence-Metriken, um die 5G-Leistung von Handys zu messen, die einen “Marktanteil von mindestens 0,5 % aller Geräte und eine Mindeststichprobengröße von 100 Geräten in einem bestimmten Markt” hatten. Die Tests wurden mit den verfügbaren 5G-Anbietern in jedem Land durchgeführt, und Ookla weist darauf hin, dass die Leistung von Land zu Land variieren kann.