iPhone 15: Alle Gerüchte & Leaks im Überblick

Egal, ob Display, Kamera oder Chip: Es gibt eine Menge Gründe, warum Sie die aktuelle iPhone-14-Generation überspringen und lieber auf die Vorstellung des neuen iPhone 15 warten sollten. Bis dies jedoch soweit ist, wird es noch eine Weile dauern – immerhin ist das iPhone 14 (im Test) und iPhone 14 Pro (im Test) erst vor zwei Monaten erschienen. Beim iPhone verhält es sich jedoch genauso wie beim Fußball: Nach dem iPhone ist vor dem iPhone. Deswegen geht es in der Gerüchteküche bereits heiß her, im Netz kursieren schon die ersten Gerüchte und Informationen aus vermeintlich vertrauenswürdigen Quellen. Wir sammeln hier die neuesten iPhone-15-Gerüchte – und ordnen diese für Sie ein.

Design: Titan & abgerundete Ecken

An anderer Stelle sprachen wir bereits über die Fehler, die Apple beim iPhone 15 besser nicht wiederholen sollte. Ganz oben auf der Liste: das Design. Hält Apple an seinen Traditionen fest, dürfte uns mit dem iPhone 15 ein neues Design bevorstehen. Seit dem iPhone 6 bleibt Apple beim iPhone einer Design-Linie treu. Nach einem runden iPhone X, XS, und 11 und einem kantigen iPhone 12, 13 und 14 plant man in Cupertino (via Macrumors) wohl für das iPhone 15 einen neuen Look: Demnach werden die Kanten, die an die Rückseite abschließen, abgerundet sein. Der Rahmen um das Gehäuse soll aus Titan hergestellt werden. Aktuell werden viele Vergleiche zu dem iPhone 5C gezogen, bei dem Apple etwas experimentierfreudiger in Sachen Gehäusefarben und -design war. Auch dort finden wir ein Gehäuse mit abgerundeten Kanten, allerdings nicht aus Titan, sondern aus Plastik, worauf Apple seinerzeit sogar stolz war.

iPhone 5C:

Ein iPhone aus Titan hat es bisher nicht gegeben, mit einem Blick auf ältere Apple-Watch-Modelle oder die neue Apple Watch Ultra (im Bergsteiger-Test) können wir uns aber eine erste Vorstellung machen, wie ein Titan-iPhone aussehen könnte.

Dynamic Island & ProMotion

Im nächsten Jahr werden wohl alle Käufer Zeit auf der dynamischen Insel verbringen. Das exklusive Pro-Feature aus der iPhone-14-Generation soll laut Analyst Ross Young auch auf die Standard-Modelle kommen:

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Die Dynamic Island ersetzt die bei vielen Nutzern verhasste Notch, die Einkerbung am oberen Bildschirmrand neuerer iPhone-Modelle. Warum die Dynamic Island so revolutionär ist, erklären wir Ihnen hier. Sollte sich Apple tatsächlich dazu entscheiden, die Dynamic Island auch auf die Standard-Modelle zu bringen, würde dies für viele Interessierte ein Kaufanreiz sein. Noch schöner wäre natürlich gleich ein Display mit Dynamic Island und 120 Hz. Young erklärt jedoch, dass die ProMotion-Technologie wohl vorher ein exklusives Pro-Feature bleibt. Der Grund dafür sind demnach Probleme in der Lieferkette, Apple könne demnach noch nicht den Bedarf für Pro- und Standard-Modelle abdecken.

Kamera

Die Kamera im iPhone 14 Pro ist einfach genial – überzeugen Sie sich selbst davon! Trotzdem besteht noch Luft nach oben, gerade im Vergleich zur Konkurrenz, die in Sachen Zoom Apple um Längen voraus ist. Laut Apple-Analyst Ming-Chui-Kuo wird das iPhone 15 Pro Max deshalb eine Periskop-System bekommen, also ausschließlich im größten und teuersten Modell.

Bei einer Periskop-Kamera wird das Motiv über Spiegel eingefangen.

Erst mit dem iPhone 16 im Herbst 2024 wird die Neuerung in die Pro-Modelle Einzug halten. Interessant sind auch technische Einzelheiten: ein Sensor in der Größe von 1/3 Zoll mit der Sensorgröße von 12 Megapixel, eine Blende f/2.8, optische Bildstabilisierung und ein optischer Zoom mit 5- bis 6-facher Vergrößerung.

Ausblick

Bisher liest man nur Gerüchte bezüglich des Designs, dies sollte sich aber schon bald ändern. Immerhin sind in der iPhone-Community noch viele Wünsche offen: Pro-Features in den Standard-Modellen (wie etwa das Always-On-Display oder die Dynamic Island), eine bessere Kamera oder ein besserer Chip. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte man kursierende Gerüchte mit Vorsicht genießen – die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Leaks und Gerüchte sich am Ende als falsch herausstellten.