Apple Watch: Bug lässt Uhr grün blinken

Seit dem Update auf watchOS 9.0.2 berichten Nutzer und Nutzerinnen übereinstimmend über einen ärgerlichen Fehler: Ist der Aktivitätsring geschlossen, wird die Animation auf dem Bildschirm mit einem grünen Filter überdeckt, dazu flimmert der Bildschirm recht intensiv.

Der Fehler scheint recht verbreitet zu sein: Die Leser und Leserinnen von iFun haben sich darüber beschwert. In Apples Diskussionsforen gibt es mindestens zwei aktuelle Einträge zu dem Thema, beim ersten haben weitere 224 Nutzer auf „Me too“ gedrückt, beim zweiten – 365 Anwender. Auch auf Reddit und bei den Macrumors-Foren finden sich ähnliche Fehler-Beschreibungen. Ein Nutzer hat sogar ein Video hochgeladen, das bebildert, wie die Apple Watch beim geschlossenen Aktivitätsring sich auf Grün schaltet und wie wild blinkt.

https://forums.macrumors.com/attachments/2088288.mov

Es ist auffallend, dass die meisten Fehlerberichte Anfang Oktober auftauchen. Zu dem Zeitpunkt hat Apple das watchOS 9.0.2 veröffentlicht. Anscheinend hat sich bei der Version dieser Fehler eingeschlichen. Aktuell ist watchOS 9.2 in der Entwicklung, wir erwarten die finale Version davon spätestens Mitte Dezember, allerdings finden sich in den Veröffentlichungsnotizen keine Hinweise auf den Flacker-Fehler in der Fitness-App. In einem der Beiträge in den Diskussionsforen von Apple gibt es zumindest eine Übergangslösung, die das Blinken beseitigen soll: Man muss die Smartwatch vom iPhone trennen und dann wieder damit koppeln. Beim nächsten Mal soll der geschlossene Aktivitätsring funktionieren.

Wir hoffen jedoch, dass die zahlreichen Nutzerberichte Apple erreichen und der Entwickler diesen Bug nachhaltig beseitigt, ohne dass Anwender und Anwenderinnen nochmal mühsam die Apple Watch mit dem iPhone koppeln müssen.

