iOS 17 Release: Wann erscheint das nächste große iPhone-Update?

Seit dem 12. September ist das aktuelle iOS 16 verfügbar – und zwar für alle iPhones ab dem iPhone 8 (Plus). Natürlich hat Apple einige neue und vor allem spannende Features eingeführt, doch der Entwickler ruht sich natürlich nicht auf seinen Lorbeeren aus. So arbeitet das Unternehmen bereits fleißig am nächsten großen Update.

Apple veröffentlicht die Vorabversionen sowie das finale iOS-Update in der Regel nach einem Muster. Gehen wir davon aus, dass der Hersteller den iOS-17-Release so ähnlich handhabt wie 2022 mit iOS 16, dann sieht der Zeitplan wie folgt aus:

Anfang Juni 2023: Vorstellung auf der WWDC und Release der ersten Entwicklerversion

Anfang Juli 2023: Erste öffentliche Beta

Juli bis August 2023: Launch weiterer Beta-Versionen

Mitte September 2023: Finaler Release von iOS 17

Die neueste iOS-Version wird bekanntlich auf der eigenen Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni vorgestellt. Nachdem zunächst die Entwicklerversionen verfügbar sind, folgt einen Monat später die erste Public Beta, die jeder auf seinem kompatiblen iPhone installieren kann. Aber Achtung: gerade frühe Beta-Versionen können noch Fehler enthalten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie unbedingt ein Backup vor der Installation anlegen. Hier treten Sie dem Beta-Programm bei.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz

Der Release der finalen iOS-Version ist in der Regel an den Launch des neuesten iPhone gekoppelt. So wurde das iPhone 14 etwa am Mittwoch, dem 7. September vorgestellt und am darauffolgenden Montag (12. September) wurde iOS 16 ausgerollt. So konnten iPhone-Nutzer die neuesten Features bereits ausprobieren, bevor die iPhone-14-Modelle am Freitag danach mit iOS 16 ab Werk auf den Markt kamen. Im Jahr davor ist Apple auch schon so vorgegangen.

Welche iPhones erhalten iOS 17?

Wahrscheinlich werden alle iPhones ab dem iPhone XS / XS Max das neueste Update auf iOS 17 erhalten. Das iPhone 8 (Plus) und das iPhone X kamen jeweils 2017 auf den Markt und beide Modelle hat Apple noch auf iOS 16 aktualisiert. Damit wird wahrscheinlich nach sechs Jahren großer iOS-Updates Schluss sein. Warum Apple diese Modelle streicht und welche Geräte genau das Update bekommen, erfahren Sie in diesem Artikel: „iOS 17: Diese iPhones bekommen das Update“.

Apple wird viele der neu eingeführten Features aus iOS 16 in iOS 17 verbessern. Allerdings tritt das nächste Update in große Fußstapfen. Klar, Apple wird viele Ideen haben, doch werden diese vom selben Kaliber sein wie der Sperrbildschirm aus iOS 16? Hier erfahren Sie, warum iOS 17 enttäuschen könnte.