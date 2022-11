iPhone-Kalender mit anderen teilen – auch auf Android

Will man in einer Smartphone-heterogenen Familie oder in einem Verein gemeinsame Termine organisieren und verwalten, denkt man zunächst an Google. Denn tatsächlich bietet die Suite auch geteilte und öffentliche Kalender an, die Option der öffentlichen Kalender ist die meist demokratische, da sie nicht nach einem Google-Konto verlangt. Doch dabei gibt es ein Detail zu beachten: Wird der Link auf den Kalender unbedacht geteilt, indiziert Google die Inhalte, theoretisch kann jeder danach suchen, den Kalender finden und abonnieren.

Weniger bekannt ist, dass iCloud eine vergleichbare Option anbietet, ohne den Nachteil, auf Google indiziert zu werden. Wie auch Google sieht iCloud zwei Stufen der Freigabe vor: geteilte Kalender und öffentliche Kalender. Bei geteilten Kalendern müssen die Teilnehmer eine Apple-ID besitzen und darauf zuzugreifen. Bei den öffentlichen Kalendern reicht der Link auf die Quelle.

So teilen Sie Ihren iPhone-Kalender mit anderen

Die entsprechende Einstellung findet sich nur im Web.

Gehen Sie also auf iCloud.com. Nach dem Anmelden mit Ihrer Apple-ID wechseln Sie in den Kalender-Bereich. In der linken Seitenleiste erscheinen nun alle Ihre iCloud-Kalender, die bei Ihnen auf dem iPhone dargestellt sind. Bei jedem Beitrag rechts erscheint ein zur Seite gekipptes Wlan-Symbol. Klicken Sie darauf, haben Sie zwei Optionen zur Auswahl “Privater Kalender” und “Öffentlicher Kalender”. Wählen Sie die zweite Option “Öffentlicher Kalender” und kopieren anschließend den erscheinenden Link. Dieser Link wird als Einladung zum Abonnement führen. Nun können Sie ihn an betroffene Personen schicken.

So nehmen Sie die Einladung zu dem öffentlichen Kalender an:

Auf dem Mac, iPhone oder anderem Apple-Gerät reicht es, den geschickten Link anzuklicken. Es öffnet sich die Kalender-App, der Klick auf “OK” befördert den Eintrag in die eigene Kalender-Liste. Achtung: Sie können den öffentlichen Kalender nicht bearbeiten, das kann nur der Inhaber oder die Inhaberin.

So nehmen Sie die Einladung zum fremden iPhone-Kalender an:

In unserem Test haben wir es erst über eine PC-Brücke geschafft, den iPhone-Kalender auf dem Android-Handy darzustellen.

Wechseln Sie auf Ihrem Windows-Rechner in die Kalender-App und dort in die Einstellungen Wählen Sie die Option “Kalender hinzufügen” und dann die Möglichkeit “Per URL”. Fügen Sie in das leere Feld die mitgeschickte Kalender-URL und dann auf “Kalender hinzufügen” Auf dem Android-Smartphone gehen Sie in das Drei-Striche-Menü und danach in die Einstellungen. Unter dem Account, den Sie auch auf dem PC verwendet, findet sich ein neuer Punkt, der dem abonnierten Kalender entspricht. Tippen Sie darauf und schieben Sie den Regler beim “Synchronisieren” nach rechts. So stellen Sie sicher, dass die Termine aus dem abonnierten Kalender auch bei Ihnen aktuell bleiben.

Bitte beachten, die Synchronisierung der öffentlichen Kalender per iCloud kann einige Zeit dauern. Wir haben in der Redaktion mehrere Stunden gebraucht, um auf den Smartphones der Kollegen aktualisierte Termine angezeigt zu bekommen.