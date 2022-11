Die besten Angebote für Macbooks zum Black Friday

Die Macbook Pro M1 Pro und M1 Max in 14 und 16 Zoll sind erst ein Jahr alt und in der Zeit um Black Friday herum zu sehr guten Preisen zu bekommen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden im nächsten Jahr neue M2-Macs deutlich teuer, aber nicht wesentlich schneller – was zulasten des Preis-Leistungs-Verhältnisses geht. Bei diesen Angeboten können Sie zugreifen, auch bei den Macbooks Pro und Air M2.

Macbooks bei Amazon reduziert – bei Apple nur bedingt

Apple wird in auch in diesem Jahr ein viertägiges Shopping-Event von Freitag bis Montag abhalten, aber wie üblich keine Rabatte geben. Stattdessen Gutscheine, die beim Kauf eines Mac bis zu 250 Euro wert sein können. Die Preisnachlässe bei Amazon sind aber weit höher:

Macbook Pro M1 Pro 14 Zoll mit 16 GB RAM, 512 GB SSD in Space Grau für 1.944,99 Euro statt 2.249 Euro

Macbook Pro M1 Pro 16 Zoll mit 16 GB RAM, 512 GB SSD in Silber für 2.349,95 Euro statt 2.749 Euro

Macbook Pro M2 13 Zoll mit 8 GB RAM und 256 GB SSD in Space Grau für 1.389 Euro statt 1.599 Euro

Macbook Air M2 mit 8 GB RAM und 256 GB SSD in Polarstern für 1.254,99 Euro statt 1.499 Euro

Goldener Herbst statt Black Friday bei Mactrade

Nein, man muss den Black Friday nicht mitmachen – so wie Apple. Aber man kann eine Rabattaktion, die etwas länger läuft, auch unter einem anderen Namen führen. Bei Mactrade etwa heißen die Sparwochen „Goldener Herbst“ – bieten aber ebenso attraktive Preise, insbesondere bei Finanzierung über die Santander Bank.

Macbook Pro M1 Pro 14 Zoll mit 16 GB RAM und 512 GB SSD für 1.895 Euro statt 2.249 Euro (bei Finanzierung, andere Zahlarten 140 Euro mehr)

Macbook Pro M1 Pro 16 Zoll mit 16 GB RAM und 512 GB SSD für 2.342 Euro statt 2.749 Euro (bei Finanzierung, andere Zahlarten 140 Euro mehr)

Macbook Pro M2 13 Zoll mit 8 GB RAM und 256 GB SSD für 1.316 Euro statt 1.599 Euro (bei Finanzierung, andere Zahlarten 140 Euro mehr)

Macbook Air M2 13 Zoll mit 8 GB RAM und 256 GB SSD für 1.235 Euro statt 1.499 Euro (bei Finanzierung, andere Zahlarten 140 Euro mehr)

Macbooks billiger bei Notebooksbilliger – aber keine Tiefstpreise

Während wir bei Mediamarkt und Saturn (noch) keine Angebote gefunden haben – es ist ja erst Mittwoch – sehen wir gute Preise auch bei Notebooksbilliger.

Macbook Pro M1 Pro 14 Zoll mit 16 GB RAM und 512 GB SSD in Space Grau für 1.954 Euro statt 2.249 Euro

Macbook Pro M1 Pro 16 Zoll mit 16 GB RAM und 1 TB SSD in Space Grau für 2.584 Euro statt 2.979 Euro

Macbook Pro M2 13 Zoll mit 16 GB RAM und 512 GB SSD in Space Grau für 1.818 Euro statt 2.059 Euro

Macbook Air M2 13 Zoll mit 8 GB RAM und 512 GB SSD in Space Grau für 1.599 statt 1.849 Euro

Worauf es beim Macbook ankommt

Bei den genannten Anbietern finden sich auch andere Farbvarianten zu ähnlichen oder gleichen Preisen, ebenso sind die höheren Konfigurationen für gemeinsamen Speicher und SSD reduziert. Wessen Budget mehr als die jeweiligen Grundvarianten aushalten kann, sollte sich vor allem bei den M2-Macbooks Pro und Air für eine größere SSD entscheiden. Denn die Basisvariante mit 256 GB ist nicht nur etwas klein, die SSD ist im Vergleich zu denen der größeren Varianten auch spürbar langsamer. Der gemeinsame Speicher – bei den Angeboten nicht ganz korrekt als „RAM“ bezeichnet – fällt dagegen weniger ins Gewicht. Kurz: Lieber etwas mehr für eine 512-GB-SSD ausgeben als für 16 GB gemeinsamen Speicher. Alles, was Sie über Macbooks wissen müssen und welchen Einsatzzwecken sie dienen, lesen Sie in unserer Macbook-Kaufberatung 2022.