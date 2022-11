iPad 9 zum Super-Preis und andere geile Angebote

Das Standard-iPad von 2021 hat Apple auch nach der Veröffentlichung des Nachfolgers im Oktober 2022 im Handel belassen, von einem “Auslaufmodell” kann man also nicht sprechen. Das letzte seiner Art mit Lightning-Buchse und Home-Button ist aber rund um den Black Friday recht günstig zu haben.

iPads bei Amazon: Alt und neu stark reduziert

Das iPad von 2021 hat im Prinzip alles, was ein iPad braucht: 10,2-Zoll-Retina-Display mit True Tone, A13 Bionic und eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Folgemodus, den Apple “Center Stage” nennt. Das letzte iPad im klassischen Design hat Apple weiter in seinem Programm belassen, aber den Preis nicht gesenkt, wie es üblich war. Bei Amazon ist jedoch das iPad 9 rund um den Black Friday zu einem sehr niedrigen Preis zu bekommen.

iPad 10,2 (2021) WiFi 64 GB in Space Grau für 338,99 Euro statt 429 Euro

iPad 10,2 (2021) WiFi 256 GB in Space Grau für 509 Euro statt 629 Euro

Neugeräte waren bei Amazon bisher nicht günstiger zu haben. Die Preise gelten auch für die Varianten in Silber, die Versionen mit LTE-Funkmodem sind nicht ganz so stark im Preis reduziert, sie koten 542 respektive 685 Euro.

Ein wenig ungewöhnlich in diesem Jahr: Selbst aktuelle Modelle sind mit Rabatt zu bekommen, etwa die iPads Pro M2 von 2022, über die wir schon berichtet hatten. Auch bei diesen beiden Angeboten gilt, dass sie unabhängig von der Farbe sind und somit auch in Silber zu bekommen sind. Die anderen Speichervarianten sind ebenso im Preis reduziert, wenn auch nicht so stark.

iPad Pro M2 11” WiFi 256 GB in Space Grau für 1.089 Euro statt 1.179 Euro

iPad Pro M2 12,9” WiFi 256 GB in Space Grau für 1.678,99 Euro statt 1.779 Euro

Im Oktober hatte Apple nicht nur das iPad Pro auf die M2-Chips gehoben, sondern auch das Standard-iPad bedeutend überarbeitet. Dieses kommt nun auch mit einem randlosen Design ohne Home-Button, die Touch-ID ist im Einschalter integriert. Die einzige Buchse ist nun im USB-C-Format gehalten, bietet aber keine schnelleren Datentransferraten als das bisher eingesetzte Lightning: 480 Mbps. Weiterhin unterstützt das iPad 10 den Apple Pencil der ersten Generation, ein Adapter kostet 10 Euro extra. Leider sind die Preise deutlich gestiegen – umso besser, dass Amazon das neue iPad mit zehn Prozent Rabatt anbietet, in den etwas dezenteren Farben Blau und Silber:

iPad 10,9 (2022) WiFi 64 GB in Blau für 519 Euro statt 579 Euro

iPad 10,9 (2022) WiFi 64 GB in Silber für 519 Euro statt 579 Euro

Andere Angebote

Apples Shoppingevent ist wenig attraktiv, beim Kauf eines iPad 9, Air oder Mini bekommt man einen Gutschein in Höhen von “bis zu 50 Euro”. Wer den für Services wie Apple Music oder Apple TV+ einlösen will, mag sich davon angesprochen fühlen. Und auch nur bei Apple gibt es kostenlose Gravuren. Wirklich sparen kann man anderswo.

Mediamarkt und Saturn werden wir noch weiter beobachten, Angebote könnte es am Freitag geben. Derzeit liegen die Preise beim Elektronikhändler aber noch auf Apples Niveau, mit einer Ausnahme: Das iPad 9 mit 64 GB kostet jetzt schon 399 statt 429 Euro. Das derzeit günstigste Angebot für das iPad 9 wollen wir Ihnen aber nicht vorenthalten, Expert bietet das Gerät für eine befristete Zeit für 333 Euro an, mit 64 GB und in Space Grau:

iPad 10,2 (2021) 64 GB bei Expert für 333 Euro statt 429 Euro

Aktuell bester Preis: iPad 9. Generation 64 GB in Space Grau