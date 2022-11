Apple patentiert Blutdruckmessung – im Schlaf

Seine ersten Patente zur Blutdruckmessung mit der Apple Watch hat der Hersteller noch 2015 eingereicht, als die erste Smartwatch auf den Markt kam. Seitdem tauchen immer wieder Gerüchte auf, Apple könnte die Funktion in einer der nächsten Generationen bringen. Nun gibt es ein neues Patent zur Blutdruckmessung etwas anderer Art.

Im Patent Nummer US 11 504 013 B1, das erst gestern bestätigt wurde, beschreiben die Erfinder die Blutdruckmessung im Schlaf. Der Mechanismus setzt auf eine herkömmliche aufblasbare Manschette, die jedoch mit der Smartwatch wie der Apple Watch, mit einem schlauen Bettsensor und optional mit einer Kamera und mit einem Piezosensor im Bett verbunden ist. Das Ziel dieser Vorrichtung ist, den Blutdruck so zu messen, dass einerseits zuverlässige Ergebnisse daraus resultieren und andererseits der Nutzer oder die Nutzerin sowie die Partner nicht im Schlaf gestört werden.

Dafür wollen die Erfinder, dass das System nur dann den Blutdruck misst, wenn sich der Nutzer in einer bestimmten Schlafphase befindet und diese Messung gar nicht mitbekommt. Dafür liefert die Smartwatch die Herzfrequenzdaten. Die Mikrofone, eingebaut im Bettsensor, nehmen die Geräusche bzw. das Schnarchmuster des Nutzers auf. Die Gyroskope, entweder in der Smartwatch oder in der Manschette selbst, können dazu feststellen, ob sich der Nutzer oder die Nutzerin gerade bewegt. Weisen alle diese Signale auf eine Tiefschlafphase hin, wird der Blutdruck gemessen. Das kann beliebig oft in der Nacht stattfinden.

Offensichtlich setzt Apple auf das Know-How von Beddit, einer Firma, die Cupertino im Mai 2017 gekauft hat. Die smarte Bettmatte war mit Sensoren gespickt und konnte im Schlaf Atmung, Raumtemperatur, Herzfrequenz und Schnarchen des Schlafenden überwachen.

Interessant ist ebenfalls der Ansatz, den Blutdruck in der Nacht zu messen. Für gewöhnlich ordnen Ärzte eine kontinuierliche Blutdruckmessung alle paar Stunden an, wenn sie beim Patienten Hypertonie, also hohen Blutdruck vermuten. Dies muss auch in der Nacht erledigt werden. Mit seinen Gesundheitssensoren setzt Apple auf die nächtlichen Stunden als Datengrube für diverse vitale Signale. Die mit Apple Watch Series 8 und Ultra mögliche Temperaturmessung findet ausschließlich beim Schlafen statt. Auch die Blutsauerstoffsättigung (seit Apple Watch Series 6 möglich) findet als Hintergrundmessung im Fokus Schlafen (und im Theatermodus) statt. In seinem Ratgeber weist Apple darauf hin, dass Bewegung und einige Körperhaltungen die Messung beeinflussen oder gar hindern können. So ist es kein Wunder, dass Apple bei der Blutdruckmessung ebenfalls auf die Nacht setzt.

Die Samsung Galaxy Watch 4 und 5 können ebenfalls Blutdruck messen, allerdings muss man vor dem Start die Sensoren mit einem herkömmlichen Blutdruckmessgerät kalibrieren und diesen Abgleich alle vier Wochen wiederholen – ein nicht besonders nutzerfreundliches Verfahren.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 7 41 mm Mitternacht