24.11.22: Schwarze Wochen

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Oh, nur noch ein Monat bis Weihnachten, da könnte man doch allmählich mal mit dem Einkaufen beginnen? Oder heute und morgen die letzten Reste zusammentragen, die man noch braucht. In diesem unseligen Winter kommen auch Leute, die sonst eher nicht den Gürtel sonderlich eng schnallen müssen, auf die Idee, die zahlreichen Black-Friday-Angebote anzunehmen. Hier und da einen Rabatt oder einen Gutschein mitgenommen, man weiß ja nicht, wie das mit den Energiekosten und anderen weitergeht. Ein schnelles Ende ist nicht in Sicht – und wer meint, jetzt sei doch wenigstens die Pandemie vorbei und man könne sich immerhin unbesorgt zu Dutzenden in geschlossenen Räumen treffen, zieht womöglich einen Trugschluss. Triste Weihnachtszeit – das wird hoffentlich keine Tradition, die sich die kompletten 20er-Jahre durchzieht.

Die nicht ganz so junge, aber immer noch frische Tradition des Black-Friday-Shoppings hat sich in wochenlange Rabattaktionen ausgeweitet. Black November, Black Week, Black Month, Cyber Monday, Cyber Week … Amazon hat kurzerhand den heutigen Donnerstag schon zum Freitag erklärt, hierzulande geht das ja, ist kein Feiertag mit Truthahn und Süßkartoffeln.

Wir wollen Sie auch nicht über Gebühr mit Schnäppchenartikeln strapazieren, es geschieht noch genügend anderes Berichtenswertes in der Welt, selbst in der Mac-Welt. Aber seien Sie versichert: Die Angebote, die wir Ihnen auf unseren Seiten zeigen, sind seriös und der Überlegung wert. Nach dem November oder gar im Jahr 2023 wird es nicht günstiger, was Apple und Co feilbieten.

Lesetipps für den Donnerstag

Verhandlungen: Ob Apple den Zuschlag für das Sunday Ticket der US-Footballliga NFL ab der nächsten Saison bekommt, wird sich erst im Jahr 2023 entscheiden, berichtet die New York Times. Apple sei in seinen Verhandlungen mit der NFL weit vorangekommen und habe Disney sowie ESPN aus dem Feld geschlagen, verspüre nun aber starke Konkurrenz von Google, das die Rechte für Youtube TV erwerben möchte. Apple wünsche vor allem mehr Flexibilität und wolle auch Rechte für die weltweite Ausstrahlung haben und nicht nur für die USA. Google hatte hingegen schon im Jahr 2013 sich vergeblich um das Sunday Ticket bemüht.

Andeutungen: Die iPhones des Jahrgangs 2023 könnten sich von physischen Knöpfen verabschieden und auf der Seite auf Haptic Touch setzen. Was Apple mit dem Home-Button im Jahr 2016 am iPhone 7 veranstaltete, könnte sich also mit den Lauter/Leiser-Tasten und dem Ein/Aus-Schalter wiederholen. Das Gerücht ist nicht neu, Cirrus Logic bestätigt es aber vage gegenüber Finanzanalysten. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres werde man sich mit einem “strategischen Kunden” verbandeln, um diesem HPMS-Chips für Smartphones zu liefern. HPMS steht dabei für “high performance mixed Signal chips”, welche die Taptic Engine Apples steuern können.

Ergänzung: Vor drei Jahren hat Apple TV+ mit nur einer handvoll Serien und Filmen angefangen, alle exklusiv für den Dienst produziert oder von diesem eingekauft. Anders als Netflix und Amazon Prime setzt Apple TV+ also bisher nur auf eigene Inhalte und verzichtet auf einen Backkatalog. Das scheint sich aber allmählich zu ändern, in den USA tauchen im Angebot des Streamingdienstes immer mehr Filme auf, die Apple TV+ für seine Kunden für einen begrenzten Zeitraum lizenziert hat. Angefangen hat das mit einer Reihe von Sidney-Poitier-Filmen, anlässlich einer Apple-TV+-Dokumentation über den Schauspieler, auch zum Jennifer-Lawrence-Film “Causeway” gibt es weitere Filme der Hauptdarstellerin zu sehen.

Vage: Das jüngste Gerücht dreht sich nicht um kommende Apple-Produkte, sondern um eines, das fast fertig war und Apple im letzten Moment stoppte. Aufgekommen ist die Erzählung über einen günstigen Apple-Pencil mit dem Codenamen “Marker” auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo von einer Quelle, über deren Zuverlässigkeit nichts sagen lässt. Sollte es jedoch stimmen, dass Apple schon eine Million des auf 49 US-Dollar veranschlagten Marker produziert habe, müsste früher oder später das eine zweite Quelle bestätigen können. Apple habe jedoch kurz vor der iPhone-Keynote im September den Stecker gezogen. Marker hätte mit einem Tabu gebrochen, das Steve Jobs vor 15 Jahren bei der Vorstellung des originalen iPhones erklärte: Dieses Smartphone braucht keinen Eingabestift. Das wäre der Marker, der eben auch für das iPhone 14 hätte funktionieren sollen, aber zwangsweise geworden. Denn im Vergleich zum Apple Pencil hätte ihm die Fähigkeit gefehlt, auf unterschiedlich starken Druck und Neigung zu reagieren. Eine Batterie sei auch nicht eingebaut gewesen, Energie hätte der Stift über einen integrierten Chip vom Bildschirm aus bezogen, ähnlich der Lösungen von Samsung. Eines würde der Marker aber erklären: den seltsamen Umstand mit dem Adapter für den Apple Pencil 1 am iPad 10. Womöglich wäre der neue Stift das für das Basis-iPad am besten geeignete Eingabegerät gewesen. Doch nur, weil etwas ins Bild passt, muss es nicht real sein.

Alternativen: Wer nicht schon längst ein iPhone 14 Pro, gleich welcher Farbe oder Konfiguration bestellt hat, wird vor Weihnachten auch keines mehr bekommen. Es bleibt noch Zeit, sich etwas anderes zu überlegen, meint Macworlds Jason Cross. Wie wäre es, ein iPhone 14 stattdessen zu kaufen? Die gibt es immerhin. Oder doch jetzt kaufen, aber eben erst an Dreikönig oder gar erst Ende Januar auspacken? Dann könnte man auch gleich auf die nächste Generation warten, falls das eine Option ist. Nur eines sollte man nicht machen: Auf Betrüger hereinfallen, die einem das iPhone 14 Pro kurzfristig versprechen und womöglich noch zum vergünstigten Preis. Da ist etwas faul.

Nahtlos: Im Juni 2021 hatte Apple auf der WWDC das Prinzip der Universal Control für Macs ab macOS 12 Monterey und iPads ab iPadOS 15 gezeigt – und erst Anfang 2022 mit einem Update eingeführt. Mittlerweile sind wir jeweils eine Version weiter und unterhalten uns über Neuerungen wie dem Stage Manager oder die Kamera-Übergabe, dabei beginnt die nahtlose Bedienung – so nennt Apple das Feature auf Deutsch – erst jetzt allmählich ihre Wirkung zu entfalten. Zumindest geht es unserem Macworld-Kollegen Jason Snell so, der die Universal Control für die beste Neuerung in Apples Betriebssystemen der letzten Jahre ansieht.

