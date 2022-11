Macintosh Color Classic, unbenutzt: Das kostet er heute auf eBay

”Apple Macintosh Color Classic-NEU unbenutzt-mint-boxed”, so wird der Ur-Mac von 1993, als er ursprünglich erschien, in der eBay-Auktion beschrieben. Und der Verkäufer ergänzt zum Artikelzustand: ”Gut, wie neu, ungebraucht.“ Der Computer weise keinerlei Gebrauchsspuren oder Verfärbungen auf. Auch seien keine Teile davon ersetzt oder nachgemacht worden.

Das Motherbord (Hauptplatine) sei in sehr gutem Zustand und zeige keine Spuren von Undichtigkeiten oder Rost. Als Vorsichtsmaßnahme habe man die PRAM-Batterie entfernt. Ebenfalls sicherheitshalber, weil der Computer zwar wie neu, aber eben auch ”dated” sei, habe er ihn nicht gestartet und getestet. Da es aber keinerlei Rost oder Undichtigkeiten aufweise, sollte der Mac voll funktionsfähig sein. Wenn gewünscht, werde er dies vorher für den Käufer überprüfen. Nur um die Fotos zu machen, und um die PRAM-Batterie zu entfernen, wurde er aus der Originalverpackung genommen.

Seit fast 30 Jahren in der Originalverpackung

Der Macintosh war damals neu gekauft worden, wurde aber vom Kunden zurückgegeben, schreibt der Verkäufer aus Amsterdam weiter. Danach wurde er dem Laden zurückgegeben und ”nie wieder angefasst oder angeschaut.” Der Karton sei original und die Seriennummern stimmen überein. Alles sei neu und befinde sich in der Originalverpackung.

Vom angebotenen Macintosh Color Classic und der Verpackung bis hin zur Maus gibt es auf eBay einige Fotos. Möchte man mehr zu den technischen Details erfahren, kann man insbesondere Mactracker befragen. Demnach gab es dieses Modell vom Februar 1993 bis Mai 1994. Der Color Classic war identisch mit dem Classic II, hatte aber einen Farbbildschirm, ein größeres ROM und ein neu gestaltetes Gehäuse. Der ursprüngliche Preis lag bei 1.390 US-Dollar. Das Original-Betriebssystem war damals System 7.1, der Macintosh verfügte über 4 MB RAM, konnte auf 10 MB vergrößert werden. Das Display war ein 10-Zoll Trinitron mit einer Auflösung von 512 × 384 Pixeln. Er erschien mit einem Motorola-68030-Prozessor, der mit 16 Megahertz taktete.

Fast ein Schnäppchen…

Möglich ist ein Sofortkauf für 19.995 US-Dollar (etwa 19.273 Euro), man kann den Artikel aber auch weiter beobachten oder mitbieten, das heißt einen Preisvorschlag senden. Die bisherige Preishöhe kann man im Vergleich zu anderen derartigen Auktionen fast als “Schnäppchen” auffassen, auch wenn hier für den Versand aus Amsterdam noch einmal 100 US-Dollar dazu kommen.

So werden für ältere, aber noch deutlich schwächere Macs wie den Macintosh SE von 1987, auf dem sich freilich Daten von Steve Jobs befunden haben, mehrere 100.000 Euro bei einer Auktion aufgerufen. Auch wenn es dann deutlich weniger wurde (“nur” gut 126.000 US-Dollar)– laut eBay-Verkäufer erhält man hier einen der Beschreibung zufolge nagelneuen Macintosh Color Classic, der Nostalgie-Fans noch große Freude bereiten dürfte. Und wem das dann doch zu viel ist – auf derselben Seite werden aktuell auch andere deutlich günstigere Ur-Macintoshs angeboten, so zum Beispiel ein Apple Macintosh Classic m0420 mit Tastatur II und Maus in einer allerdings etwas ramponiert wirkenden Verpackung für unter 1000 Euro. Die Versandkosten sind auch hier nicht zu unterschätzen – 150 US-Dollar aus der Türkei.