Kein iPhone 14 Pro vor Weihnachten? Ihre Optionen

iPhones sind zum Jahresende sehr begehrt, als Anschaffung für sich selbst oder als Geschenk – sieht man am Ende eines jeden Januars in Apples Bilanz für das Dezemberquartal. In diesem Jahr ist das iPhone 14 Pro (regulär oder Max) das Objekt der Begierde; die Kunden wollen unbedingt das Always-on-Display und die Dynamic Island, ganz zu schweigen von der verbesserten Kamera.

Nachfrage weit höher als das Angebot

Aber ein iPhone 14 Pro heute bestellen und unter den Weihnachtsbaum legen? Das wird nicht klappen. Apple selbst warnt vor langen Lieferzeiten. Fast jedes Modell in jeder Farbe und mit jeder Speicherkapazität ist frühestens in etwa sechs Wochen zu bekommen, auch bei anderen Anbietern als dem Apple Store. Im stationären Handel sieht es nicht besser aus: viel Glück bei der Suche nach einem Gerät in einem Geschäft! Was bleibt Ihnen also anderes übrig?

Kaufen Sie den Standard: iPhone 14 (Plus)

Wir wollen nicht lügen und behaupten, dass Sie mit dem iPhone 14 genauso zufrieden sein werden wie mit dem iPhone 14 Pro. Das Standard-Modell bietet kein Always-on-Display oder die adaptive Bildwiederholrate Pro Motion von 1 Hz bis 120 Hz. Die Dynamic Island fehlt noch dazu, stattdessen stört weiterhin die Notch das Erlebnis. Die Pro-Modelle haben eine Telekamera mit dreifachem Zoom, und die Weitwinkel-Hauptkamera hat einen riesigen 48-MP-Sensor (im Vergleich zu 12-MP beim Standard-Modell). Nicht umsonst ist das Pro klar das beliebteste iPhone in diesem Jahr, obwohl es so viel mehr kostet.

Aber das iPhone 14 ist keineswegs ein schlechtes Gerät. Zwar bedeutet es nur ein relativ kleines Upgrade gegenüber dem iPhone 13, aber es ist schnell (viel schneller als jedes Android-Handy), hat eine hervorragende Kamera und eine fantastische Batterielaufzeit.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 128 GB in Mitternacht

Wenn Sie von einem iPhone umsteigen, das schon ein paar Jahre alt ist, bedeutet das immer noch einen großen Sprung (vor allem bei der Akkulaufzeit). Und Sie sparen ein paar Hundert Euro gegenüber dem iPhone 14 Pro oder Pro Max! Wenn Sie (oder die Person, die Sie beschenken wollen) wirklich ein neues iPhone braucht, werden Sie wahrscheinlich wirklich beeindruckt sein, wie viel besser das iPhone 14 im Vergleich zum alten Gerät ist.

Warten Sie auf das iPhone 15

Muss es wirklich jetzt ein neues Spitzen-iPhone sein? Sicher, Ihr iPhone 12 Pro kann nicht all die tollen Sachen, die das iPhone 14 Pro kann, aber es ist erst zwei Jahre alt. Das ist schon in Ordnung.

Warum nicht ein Jahr warten und ein noch besseres Smartphone kaufen? Wir wissen nicht genau, welche Funktionen das iPhone 15 Pro bekommen wird, aber es ist fast sicher, dass es schneller sein wird, ein besseres Kamerasystem hat, wahrscheinlich USB-C bietet und vielleicht sogar ein Titangehäuse. Sie werden sich doch nicht mit dem iPhone 14 Pro den Appetit auf das iPhone 15 Pro im September 2023 verderben wollen?

Stattdessen sollten Sie vielleicht ein iPhone-Zubehör in Betracht ziehen, das mit Ihrem aktuellen und zukünftigen iPhone kompatibel ist. Die Airpods Pro sind großartig und bereits für unter 200 Euro im Angebot. Und haben Sie schon eine Apple Watch? Die ist auch im Angebot.

Bestellen und einfach geduldig sein

Niemand möchte ein neues iPhone bestellen und es erst nach über einem Monat bekommen. Und wenn Sie es als Geschenk planen, ist eine leere Schachtel mit der Aufschrift „iPhone 14 Pro in Kürze“ nicht so festlich, wie Sie vielleicht hoffen, aber der Empfänger wird es verstehen – alle anderen sitzen im Grunde im selben Boot.

Aber es wird schon gut gehen! Es ist nur ein iPhone, es ist kein Notfall. Lieferengpässe sind schlimm, aber niemand wird Ihnen die Schuld dafür geben. Geben Sie einfach Ihre Bestellung auf und warten Sie geduldig, bis Ihr neues iPhone 14 Pro eintrifft – vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Eine Stichprobe ergibt: Das iPhone 14 Pro mit 128 GB in Dunkellila würde uns Apple am 27. Dezember liefern.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro mit 128 GB in Dunkellila

Was auch immer Sie tun, kaufen Sie nicht bei dubiosen Händlern!

Bei einem so begehrten und knappen technischen Produkt verkaufen Privathändler die Geräte bereits zu Preisen, die hunderte Euro über dem UVP Apples liegen. Im Dezember wird es nur noch schlimmer werden. Es mag verlockend sein, einfach zu zahlen, um das zu bekommen, was man will, aber das führt nur dazu, dass die Nachfrage steigt und die Händler alle Bestände aufkaufen und überhöhte Preise verlangen. Und es ist leicht, betrogen zu werden, vor allem bei unerwartet niedrigen Preisen sollten Sie skeptisch sein, sonst bekommen Sie am Ende nur eine leere Schachtel geliefert. Seien Sie einfach stark und sagen Sie „Nein!“ zu offensichtlich unseriösen Angeboten.