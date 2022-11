Apple strebt bessere Integration mit Patientenakten an

Apple hat ein Kompromiss mit Epic Systems, einem der größten Anbieter der Software für den Gesundheitsmarkt in den USA, erreicht. Der Entwickler wird in der Zukunft seine Software in Versionen anbieten, die besser auf Apple-Geräten läuft.

Epic Systems Corporation entwickelt Software-Lösungen für Krankenhäuser, Arztpraxen und Patienten selbst. Das Problem mit Apple besteht darin, dass Epic-Lösungen auf Macs und iPads nur in einer virtuellen Umgebung wie Citrix funktionieren, Apple wollte den Anbieter dazu bewegen, native Apps für iPadOS und macOS zu entwickeln. Apple hat bereits in der Vergangenheit versucht, den Datentausch zwischen den herkömmlichen Patientenakten wie MyChart von Epic Systems und einer eigenen Lösung in der Health-App zu erleichtern. Epic Systems hat sich gegen eine solche Integration gesperrt, weil die Privatsphäre des Patienten verletzt werden kann.

Epic Systems ist nach eigenen Angaben fast ein Monopolist auf dem US-Markt: Seine Software verwaltet rund 78 Prozent der Patientenakten in den USA. So ist es kein Wunder, dass Apple eine Zusammenarbeit mit Epic anstrebt.