25.11.22: Alles relativ

Nein, Putin ist kein Demokrat, war er nie, wird er nie. Nein, der Kanzler ist kein Echsenmensch, auch seine Vorgängerin nicht. Die Bundesrepublik unterhält einige GmbHs wie die Bundesdruckerei, sie ist aber keine. Und – verdammt noch mal! – die Erde ist nicht flach. All die Lügen werden nicht wahr, wenn man sie immer und immer wieder krakeelt. Eine Frage bleibt aber: Ist denn wenigstens der Raum, in dem wir leben, das Weltall, flach?

Am 25. November 1915 Jahren stellte Albert Einstein der Preußischen Akademie der Wissenschaften in seine Gedanken zum Wesen des Raumes und der in ihm eingebetteten Materie vor: die Allgemeine Relativitätstheorie. Seither muss man sich von der Vorstellung verabschieden, der uns umgebende Weltraum sei einfach nur flach, in dem Sinne, dass er in alle Richtungen sich gleichförmig und unendlich ausdehnt. Denn die Masse krümmt den Raum, hat Einstein mathematisch dargelegt. Physikalisch ist das längst bewiesen, große Massen wie die der Sonne sind in der Lage, Lichtstrahlen zu “verbiegen”. Genauer gesagt: Diese folgen einfach nur in einem gekrümmten Raum dem kürzesten Weg. Und der ist in Anwesenheit einer Masse eben nicht mehr “gerade”.

Wie aber nun die Raumzeit an sich, sofern sie überhaupt in Abwesenheit von Materie existiert, gekrümmt ist, ist Gegenstand der Diskussionen von Mathematikern und Kosmologen. Interessanter Aspekt: Wäre der Raum unendlich, müsste der Nachthimmel taghell sein, denn dann stünde an jedem beliebigen Punkt ein Stern oder eine Galaxie. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall, die schärfsten Teleskope entdecken zwar im vermeintlich dunklen Raum immer wieder neue Inhalte, aber dazwischen auch immer mehr Gegenden ganz ohne leuchtende Objekte.

Die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit spielt hier die Hauptrolle: Aus den schwarzen Gegenden haben uns die Lichtstrahlen der Sterne, Galaxien und Quasare einfach noch nicht erreicht. Zwei Dinge seien unendlich, soll Einstein einmal gesagt haben, der Weltraum und die Dummheit der Menschen. Beim Weltall kann man sich nicht so sicher sein, aber womöglich ist es in sich gekrümmt und somit zwar beschränkt, aber ohne Ende wie die Oberfläche einer Kugel. Und so manches weit entfernte Leuchten könnte gar ein Abbild unserer eigenen Galaxis von vor 13 Milliarden Jahren sein, das es einmal um die ganze Welt geschafft hat. Das ist aber nur schwer, falls überhaupt nachzuweisen, zudem sehr unwahrscheinlich.

Flach ist die Welt also nicht, allenfalls in einer abstrakten Form: Von einem flachen Universum spricht man, wenn die beobachtete Ausdehnung irgendwann einmal zu einem Ende käme – und sich dann auch nicht mehr umkehrt.

Gutschein: Nun hat auch Apple seine Aktion um den Black Friday gestartet – ohne den Term Black Friday zu benutzen oder Rabatte zu geben. Ein viertägiges Shopping-Event veranstaltet der Mac-Hersteller auf Seiten mit schwarzem Hintergrund, wer ein qualifiziertes Produkt kauft, erhält einen Gutschein obendrauf, den man für Services einlösen kann oder beim nächsten Hardwarekauf. Dieser hat einen Wert von 50 Euro beim Kauf von iPhone SE, iPhone 12 und iPhone 13 (samt Mini), auf Airpods gibt Apple 25 Euro (2. und 3. Generation), 50 Euro (Airpods Pro) oder 75 Euro (Airpods Max) und auf die Apple Watch SE 50 Euro. Wer das iPad 9 kauft, bekommt einen 30-Euro-Gutschein dazu, für iPad Air und Mini sind es 50 Euro, für iPad 10 und Pro gibt es nichts. Macbooks Air (M1 und M2) kommen mit 150 Euro Guthaben, die Macbooks Pro mit 200 Euro (13 Zoll M2) respektive 250 Euro (14 und 16 Zoll M1 Pro/Max). Die Gutscheinhöhen für Desktops betragen 100 Euro (Mac Mini) und 150 Euro (iMac). Bei den meisten Händlern sind die Nachlässe höher und bedeuten vor allem einen echten Rabatt, da sie bereits beim Kauf abgezogen werden. Allenfalls beim Macbook Air M2 ist Apples Angebot konkurrenzfähig.

Zu einfach: Früher trugen in Filmen die Bösen immer schwarze Hüte, die guten weiße, heutzutage ist es eher so, dass die guten Charaktere iPhones und Apple Watches tragen, die Bösen wiederum anderes Gerät nutzen. Das hat mit Apples Vorgaben zu tun, statten sie eine Filmcrew mit Equipment aus, erklärte der Regisseur Rian Johnson schon vor zwei Jahren. Die Bösen dürfen keine iPhones haben, fordert Apple im Ausrüstungsvertrag. Problem: In seinem neuen Mysterty-Thriller “Glass Onion”, der Fortsetzung von “Knives Out – Mord ist Familiensache” soll das Publikum ja schon nicht von Anfang an wissen, wer gut ist und wer böse. Also nutzen fast alle Charaktere fast ausschließlich Samsunggeräte, unter anderem das Flip und das Fold. Gar keine PR ist ja nun auch keine PR und sogar weniger als schlechte PR. Dafür hat Apple auch den Bieterwettstreit gegen Netflix verloren, das “Glass Onion” bald in seinem Programm zeigen wird.

Kein Plan: Gestern machte das von einem britischen Boulevardblatt aufgebrachte Gerücht die Runde, Apple wolle Manchester United kaufen (wir berichteten). Schon beim Lesen der Nachricht waren wir relativ sicher, dass es sich hier um eine Ente handelt. Nun berichtet Macrumors, dass eine Quelle mit Kenntnis der Angelegenheit bestätigt, dass Apple nicht unter den Interessenten an einer Übernahme des Fußballclubs sei. Welcher Art die Quelle genau ist, konnte oder wollte Macrumors nicht näher erklären

Eins weiter: Im November hat Apple den Satellitennotruf für das iPhone 14 in USA und Kanada frei geschaltet, im Dezember ist Europa dran. Wie The Elec berichtet, will Samsung im kommenden Jahr mit dem Galaxy S23 nachziehen. Dabei wolle der Konzern aber etwas mehr bieten als schnöden Notruf und will dazu mit Iridium kooperieren, die 66 erdnahe Satelliten betreiben, deutlich mehr als Apples exklusiver Partner Globalstar. Das Ziel seien Datenübertragungsraten von mehreren hundert kbps, für Textnachrichten und niedrig aufgelöste Bilder.

Durchgesetzt: Seit zwei Jahren liefert Apple mit den iPhones keine Ladegeräte mehr aus, offiziell aus Gründen des Umweltschutzes. Auf der anderen Seite spart sich Apple jede Menge Geld und erzielt Umsatz durch den separaten Verkauf von Ladeadaptern. In jedem Fall hat in weiten Teilen der Welt niemand den unterdimensionierten 5-Watt-Ladestecker vermisst, solange Apple noch Kabel mit mindestens einem USB-Stecker liefert, findet man schon eine Ladebuchse. Nur in Brasilien, bis Ende des Jahres noch von einem Rechtsradikalen regiert, findet man die Maßnahme gar nicht gut und setzt jetzt einen Gerichtsbeschluss durch, der Apple zu einer Millionenstrafe verdonnerte und vor allem zur Beigabe eines Ladeadapters aufforderte. Dem kam Apple nicht nach, so beschlagnahmen Behörden im ganzen Land in Stores iPhones, berichtet 9to5Mac. Apples brasilianische Niederlassung legt Einspruch ein, scheint aber nicht sonderlich optimistisch zu sein. Denn in Sachen Apple TV 4K versucht der Konzern, weiteren Ärger mit den Regulatoren zu vermeiden und legt der Schachtel weiterhin ein USB-C-Kabel für die Siri Remote bei.

