Alle Jahre wieder – smarte Lichterketten für Weihnachten im Test

Twinkly Strings – Luxus am Weihnachtsbaum

Einfach nur bunte Lichter am Weihnachtsbaum, das war gestern: Die Twinkly Strings gibt es mit 250, 400 und 600 LEDs, sowie als RGB, RGB mit zusätzlich Weiß und der Edition mit Gold und Silber. Die Preise beginnen bei 74,99 Euro. Wir haben im Test die Strings 250 RGB+White, mit 250 LEDs zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro ausprobiert. Die Kette besteht zwei Strängen mit einer Länge von je zehn Metern. Das reicht für einen Weihnachtsbaum bis zwei Metern Höhe. Je mehr LEDs man nutzt, desto besser wirken die Lichteffekte.

Diese Effekte sind die Besonderheit der Twinkly Strings, ob das jetzt Lagerfeuer, Sternenhimmel oder Schneefall ist – die Effekte überzeugen. Damit beispielsweise der Schneefall auch realistisch von oben kommt, muss man den Baum mit der Lichterkette erst kalibrieren, mithilfe der iPhone-Kamera. Da ein Weihnachtsbaum nicht nur von einer Seite gut wirken soll, gibt es einen 3D-Scanner, damit die Lichtanimationen auch rundum ablaufen können. Neben den vorinstallierten Effekten kann man sich auch weitere über die App installieren und sogar die Effekte verändern. Zum Beispiel die Farben und die Geschwindigkeit.

Für die Einrichtung der Strings wird ein WLAN mit 2,4 GHz und ein Account bei Twinkly benötigt – die App unterstützt jedoch “Anmelden mit Apple-ID“. Die Strings sind zwar kompatibel zu Homekit, die Einbindung in erfolgt nachträglich über die Twinkly-App. In Homekit kann keiner der Effekte ausgewählt werden, mit Siri und in der App ist wie üblich nur Ein- und Ausschalten und das Leuchten in einer festen Farbe möglich. Hat man zuvor ein Effekt über die Twinkly-App eingestellt, bleibt dieser selbstverständlich auch beim Einschalten über Homekit erhalten. Die Home App bietet sich auch für die Zeitsteuerung an, weil die von Twinkly nur eine Uhrzeit für die ganze Woche zulässt. Die Strings sind wetterfest nach IP44, also geschützt vor Fremdkörpern größer gleich 1 mm und Spritzwasser.

Empfehlung

Weihnachtsdekoration macht allein durch ihren Anblick Spaß. Bei den Twinkly Strings fängt der schon bei der Einrichtung an. Ob Schneefall oder bunte Verläufe, die Einrichtung weckt den Spieltrieb eines jeden Erwachsenen. Wirklich klasse ist, dass durch die iPhone-Kamera die Strings ihre Orientierung erkennen und somit es egal ist, wie sie eigentlich gehängt wurden. Die App erkennt somit, wo oben und unten ist, und Licht-Animationen laufen immer in der korrekten Orientierung ab. Wer die tollen Effekte von Twinkly nutzen möchte, sollte eher zu einer Version mit mehr LEDs greifen. Bei unserem Testbaum mit 2,3 Metern Höhe waren die 250 LEDs viel zu wenig, hier hätten es 400 oder sogar 600 sein dürfen. Vor allem, wenn man den Baum nicht nur auf einer Seite schmücken möchte. Twinkly scheint sich schon gedacht zu haben, dass Käufer eher zu klein kaufen. Daher ist es klasse, dass man mehrere Strings zu einem großen String koppeln kann.