Mac Studio: Das beste Zubehör für den Traum-Mac

Loupedeck CT – Das Profi-Steuerpult für Bild- und Videobearbeitung

Als Bildbearbeiter nutzt man immer eine Vielzahl an Werkzeugen, was teilweise weite Wege für die Maus bedeutet und die Kenntnis vieler Tastaturkürzel. Das Loupedeck CT verkürzt diese Wege durch Dreh-Drückregler und Taster mit haptischem Feedback in einem kompakten Gehäuse.

Alle Regler und Taster sind frei belegbar und durch die Beschriftung hat man sofort im Blick, welcher Befehl sich dahinter verbirgt. Zentrale ist der große Touchscreen mit einem Raster von zwölf Taster, flankiert von sechs Dreh-Drück-Reglern. Darunter befinden sich acht fest beschriftete Taster, mit den man beispielsweise die sogenannten Workspaces umschalten kann. Workspaces sind Belegungen des Touchscreens darüber. Auf diese Weise kann man beispielsweise in Lightroom schnell zwischen der Bibliothek und dem Entwickeln-Modul umschalten und bekommt auch gleich die passenden Werkzeuge zur Auswahl.

Darunter befindet sich ein großer Drehregler mit einem integrierten Touchscreen, sowie weitere fest beschriftete Tasten, zum Beispiel Pfeiltasten. Der Touchscreen im Drehregler ist vergleichbar mit einer modernen Smart Watch und reagiert auf Wischen und Tippen. Hierüber lassen sich Funktionen wie Sterne Bewertungen oder die Belichtung Auswählen und dann mit dem Drehregler einstellen. Dank einem haptischen Feedback ist auch klar, ob die Funktionsauswahl funktioniert hat.

Direkt Out-Of-the-Box unterstützt Loupedeck CT unter anderem Adobe Photoshop und Adobe Lightroom Classic, aber auch Final Cut Pro und macOS. Ein Blick in die Liste auf der Seite des Herstellers lohnt sich. So findet sich beispielsweise auch OBS, Spotify und Philips Hue darunter. Über benutzerdefinierte Profile, die man kostenlos auf loupedeck.com bekommt, werden weitere Programme wie Capture One unterstützt.