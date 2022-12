Adventsgewinnspiel: 2. Dezember – Wissenschaft (früher war mehr analog)

Auflösung der gestrigen Frage: Wir haben den Schnipsel mit der Dusche doch tatsächlich nicht im Internet gefunden, in dem es sonst alles gibt. Dafür aber einen anderen Sketch mit einer Telefonzelle und dem gesuchten Komiker: Didi Hallervorden.

Das Internet, wie wir es heute kennen, ist an sich eine militärische Erfindung. Als Arpanet gestartet, tauschten Computer ihre Daten in einem Netz aus und nicht mehr sternförmig, an einem zentralen Rechner hängen – so weit stark vereinfacht. Der Ausfall einzelner Knotenpunkte würde nicht das gesamte Netz zerstören, Datenpakete suchen sich dann andere Wege.

Aber das WWW, wie wir es heute kennen und schätzen, ist eine wissenschaftliche Errungenschaft, vor etwa mehr als dreißig Jahren am Kernforschungszentrum CERN geboren. Wäre es nicht eine wunderbare Idee, könnten Wissenschaftler ihre Daten nicht auch dezentral austauschen und Wissen nicht nur in zentralen Bibliotheken und Fachpublikationen sammeln? Tim Berners Lee machte sich an die Arbeit und erfand etwas, der er World Wide Web nannte, dazu einen passenden Browser und eine Beschreibungssprache für Inhalte. Das WWW dient der Kommunikation, der Information, dem fachlichen Austausch.

Leider wird damit auch viel Unfug betrieben. Desinformationen sprießen gerne in besonders dunklen Ecken des Internets, wo es nicht so frei ist, wie es sein sollte. Aber darum geht es nicht, Verschwörungstheorien, die man früher mit einem Kopfschütteln abgetan hat und deren Verbreitern mal ein gutes Buch über, sagen wir mal, Festkörperphysik in die Hand drückte, sind heute mehr oder minder faktenresistent. Da helfen auch keine guten Bücher.

Aber auch die echte Wissenschaft hat ein Problem mit dem Netz. Bevor man Erkenntnisse aus Theorie und Experiment öffentlich publizieren konnte, reichte man die Arbeit bei renommierten Zeitschriften wie Nature oder den Physical Review Letters ein. Die Verlage reichten sie weiter an andere Spezialisten des gleichen Fachgebiets, die letztlich darüber entscheiden, ob die Arbeit publiziert werden soll oder ob sie Unfug ist – die sogenannte Peer Review. Die gibt es auch heute noch, doch immer mehr Online-Angebote, die sich „Wissenschaftlicher Verlag“ nur nennen, publizieren mehr oder minder ungeprüft, den schnellen Umsatz im Sinn.

Das nennt man Open Access: Die Forschenden bezahlen dafür, dass ihre Arbeiten veröffentlicht werden, ganz ohne Prüfung durch Fachkollegen. Dass dabei sehr viel Unfug herauskommen kann, bewies etwa im Jahr 2014 der US-Wissenschaftler Alex Smolyanitsky, als er offensichtlichen Nonsens bei zwei als seriös betrachteten Publikationen einreichte – und diese tatsächlich veröffentlicht wurde.

Aber selbst traditionelle Fachverlage und ihre Methoden sind nicht unfehlbar, der Verlag Elsevier untersuchte etwa 2019 hunderte Fälle von Publikationen, in denen Peer Review scheiterte – die Forschenden hatten sich munter selbst zitiert, ohne neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Es ist kompliziert, der Zugang zu bestem Wissen ist weiterhin ein mühselig zu beschreitender Weg, nur weil es irgendwo im Internet steht, muss es ja nicht richtig sein. Immerhin bietet umgekehrt das Internet auch hervorragende Werkzeuge, um etwa Plagiate als solche zu erkennen. Ein fränkischer Baron wäre sonst womöglich Bundeskanzler geworden.

Wie hieß die Online-Plattform, in der Wissenschaftler Beweise für das Plagiat des damaligen Verteidigungsministers sammelten, was schließlich zu dessen Rücktritt im Jahr 2011 führte?

WikiLeaks VroniPlag GuttenPlag

Zu gewinnen gibt es heute:

Youdesign Photobook von Aquasoft

Wem es noch an Weihnachtsgeschenken fehlt, aber aus Gründen wenig Lust hat, durch die Stadt zu bummeln, mag die Idee schätzen, ein Buch mit eigenen Fotos zu verschenken. Diverse Anbieter tummeln sich auf dem Markt, mit mehr oder minder guten Web-Anwendungen. Eine speziell auf den Mac zugeschnittene Software ist Youdesing Photobook von Aquasoft: Die Gestaltung macht wenig Mühe, aber viel Spaß, das Ergebnis ist zudem von hoher Druckqualität, wie wir in unserem Test festgestellt haben. Den Preis werden wir zügig auslosen und dem Gewinner oder Gewinnerin einen Lizenzschlüssel zukommen lassen. Den Download einer 30 Tage laufenden Demo-Version (die man mit dem Schlüssel freischaltet) hat Aquasoft auf seiner Website

Aquasoft

