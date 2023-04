Die besten Powerbanks für iPhone, Macbook & Co. im Test (2023)

Anker 737 Powerbank – Die Highend Powerbank

Anker 737 Powerbank bei Amazon kaufen

Die 737-Powerbank kommt im gleichen Design wie die neuen GaNPrime-Ladegeräte von Anker, also schwarzes Gehäuse mit einer silbernen Seite. Zwei USB-C Anschlüsse, einer davon ist für das Aufladen und ein USB-A Anschluss befinden sich auf der Stirnseite, an der einen Längsseite ist ein Taster für das Display untergebracht.

Das Display ist sehr informativ und zeigt nicht nur die noch zur Verfügung stehende Kapazität des Akkus, sondern auch, welche Leistung an den einzelnen USB-Anschlüssen anliegt. Das funktioniert sogar in beiden Richtungen, also beim Aufladen der Powerbank genauso wie beim Aufladen von iPhone und Co.

Wenn kein Gerät angeschlossen ist, zeigt das Display unter anderem den Zustand des Akkus an, wie Ladezyklen, die Temperatur und der Gesundheitsstatus in Prozent.

Technisch bietet die 737 Powerbank Power Delivery 3.1, maximal 140 Watt Ausgangs- wie Eingangsleistung und eine Akkukapazität von 24.000 mAh. Im Lieferumfang ist neben einem auf 140 Watt ausgelegten USB-C Kabel auch ein Stoffbeutel für den Transport dabei.

Die Ausgangsleistung passt sich automatisch an die angeschlossenen Geräte an. Bei nur einem Gerät ist es an einem USB-C-Anschluss maximal 140 Watt und am USB-A maximal 18 Watt. Sind zwei Geräte an den USB-C Anschlüssen angeschlossen, sind es zusammen maximal 140 Watt.

Wenn eines am USB-C und eines am USB-A hängt, ist die Aufteilung 100 Watt zu 18 Watt. Bei drei Geräten bekommt dann schließlich der USB-A maximal 18 Watt und die zwei am USB-C hängenden Geräte teilen sich maximal 122 Watt.

Die Ausgangsleistung reicht also immer, um zwei Macbooks plus ein iPhone gleichzeitig laden zu können. Die 24.000 mAh reichen, um das iPad Pro 12,9″ 1,3-mal aufzuladen. Gemessen an der Leistung und den 24 Monate Herstellergarantie ist die unverbindliche Preisempfehlung von 149,99 Euro ein fairer Preis.

Empfehlung

Es gibt noch Powerbanks, die einen begeistern können. Dazu gehört die 737-Powerbank. Es ist nicht das Design, das an einen Ziegelstein erinnert, sondern es sind die inneren Werte. Über alles hat man Kontrolle via dem sehr guten Display. Die 737 Powerbank ist somit die ideale Powerbank für Poweruser.