Eve Energy smarte Steckdose supergünstig am Cyber Monday

Die smarte Steckdose Eve Energy gehört zu den Topsellern bei Amazon. Am heutigen Cyber Monday wird sie mit 29 Prozent Rabatt angeboten:

Eve Energy ist die perfekte Lösung, um ältere Geräte in das Smart Home System einzubinden, die sich nicht auf Homekit, Alexa und dergleichen verstehen. So kann man etwa die Waschmaschine oder den Kaffeevollautomaten zeitlich steuern und Lichter automatisch anschalten lassen, wenn man sich dem Zuhause nähert. Die App zeigt zudem an, wie viel Strom die angeschlossenen Geräte verbraucht haben. Eve Energy unterstützt Thread, ist damit also für den neuen Smart-Home-Standard Matter bereit. Zum Cyber Monday gibt es die Eve Energy zum Sonderpreis.

Zum Cybermonday hat Eve Systems noch weitere Angebote aufgelegt, etwa für seine Lichterketten, Outdoorkameras oder der Wetterstation Eve Weather. Auch der Energy Strip, die Leiste mit drei smarten Steckdosen, ist im Angebot.

