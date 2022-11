Airpods und Lossless-Codecs? Das hat Zeit

Es ist eine Frage, die so alt ist, wie die Airpods selbst: Warum unterstützen Apples Bluetooth-Kopfhörer keine verlustfreien oder zumindest hochauflösenden Codecs? Und wie lange dauert es, bis sie es tun?

Lesetipps: Welche Airpods soll ich kaufen?

Die Antworten: „Weil Apple andere Prioritäten hat“ und „wahrscheinlich noch eine ganze Weile“. So oder so ähnlich erklärt es zumindest ein Apple-Ingenieur des Akustik-Teams, Esge Andersen, in einem Interview mit “What Hifi?“. Andersen zufolge habe Apple noch genügend Möglichkeiten, die Klangqualität zu verbessern, ohne den Codec antasten zu müssen – schließlich liege der Schwerpunkt des Unternehmens aktuell auf Zuverlässigkeit, also darauf, dass sämtliche Airpods in allen Situationen ordentlich und ohne Verbindungsabbrüche funktionieren.

We want to push the sound quality forward, and we can do that with a lot of other elements. We don’t think that the codec currently is the limitation of audio quality on Bluetooth products.

Esge Andersen