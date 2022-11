Das schenken Sie einem Apple-Nutzer zu Weihnachten – der schon alles hat

Keine vier Wochen mehr, dann leuchtet der Baum. Es gibt viele gute Gründe, sich an Weihnachten nichts zu schenken – wer aber kleine und größere Päckchen unter dem Baum sehen möchte, findet bei uns wertvolle Tipps.

Airpods gehen immer

Vor sechs Jahren waren sie aufgrund ihres Designs („Zahnbürstenköpfe“) erst verlacht, dann rasch ausverkauft und mittlerweile vielfach kopiert. Für das Original bei Apple gibt es aber gute Gründe. Nicht selten sind Nachahmerprodukte, die das Design 1:1 kopieren, grottenschlecht oder gar disfunktional, hochwertige In-Ear-Hörer von Bose, Sony, Microsoft, Google, Samsung und anderen sind jedoch nicht wesentlich günstiger.

Zudem fehlt all diesen Lösungen Apples Chip H1/H2, der eine schnelle Kopplung und den bequemen Gerätewechsel erlaubt und Zusatzfunktionen wie personalisiertes 3D-Audio bietet (ab Airpods 3 und Airpods Pro 2). Airpods gibt es zudem immer wieder zu guten Preisen im Angebot. Und wenn das Budget nicht ausreicht oder die Beschenkten schon Airpods nutzen, gibt es schicke Hüllen für die Ladeschachtel.

Aktuell bester Preis: Airpods (3. Gen.)

Mehr Power – drahtlos oder nicht

Apropos Ladeschachtel: Die für die Airpods 3 und die Airpods Pro 2 lässt sich drahtlos laden, optional per Kabel. Apple-Fans freuen sich immer wieder über Ladegeräte, Ladematten oder Magsafe-Batterien, davon kann man nie genug haben. Und da die mitgelieferten Kabel meist nicht besonders lange halten, sind hochwertige Lightning-Kabel oder solche mit USB-C auch eine Idee für ein nettes, kleineres Geschenk.

Immer mit der Mode gehen: Apple-Watch-Armbänder

Das Apple-Watch-Armband ist standardisiert, das heißt, jedes Armband passt zu jedem Modell, man muss nur auf die Größe achten. Aber ob die einerseits 38 mm, 41 mm oder 45 mm beträgt und für die großen Modelle 42 mm, 44 mm, 45 mm und 47 mm (nur Apple Watch Ultra) – das Armband passt immer.

Der Verschleiß ist nicht ganz so gewaltig wie bei Kabeln, aber insbesondere die einfacheren Armbänder der Kollektion aus Silikon oder geflochtenem Nylon können nach einem Jahr der Nutzung unansehnlich geworden sein. Ist dann also Zeit für ein neues Armband, vielleicht in Leder oder Metall in Mailänder Art oder als Gliederarmband? Unserer Erfahrung nach sind Apples Armbänder zwar hübsch und recht gut haltbar, aber wesentlich teurer als die der Konkurrenz. Sehr schicke Lösungen zu guten Preisen hat etwa Apfelband im Angebot.

Und falls es doch etwas mehr sein soll: Apple Watch SE

Powertipp für alle, die nicht wissen, was sie dem Apple-Fan im Haushalt all die Jahre wieder schenken sollen: Fangen Sie mit einer Apple Watch an und in den nächsten Jahren gibt es ein Armband nach dem anderen, irgendwann sogar eine Aufbewahrungsbox für die vielen Accessoires. Das momentan günstigste Modell in Apples Angebot ist die Apple Watch SE, die der Hersteller erst in diesem Herbst aktualisiert und mit einem moderneren Chip ausgestattet hat. Die Beschenkten werden etliche Jahre daran Freude haben – und Sie müssen sich immer nur über Farbe und Material des Armbandes Gedanken machen.

Apple Watch SE (2nd generation) UVP: $249 (GPS only) Aktuell bester Preis:

iPhone 12 oder iPhone 13 Mini

Mit einem neuen iPhone kommen wir aber endgültig in die Kategorie, die zwischen Geschenk und strategischem Invest changiert. Aber hat es früher nicht auch nützliche Dinge wie Kleidung oder Sportgeräte an Weihnachten gegeben und nicht einfach so? Unter Umständen wollen Sie sich auch selbst beschenken, dann fällt die Entscheidung womöglich leichter, wie viel man ausgeben will. Wer in das oberste Regal zum iPhone 14 Pro (Max) greift, muss sich aber auf eine Enttäuschung einrichten, denn das Flaggschiff Apples ist in diesem Jahr schwer lieferbar, vor Weihnachten wird das eher nichts.

Natürlich kann es stattdessen ein iPhone 14 sein, das brachte in diesem Jahr aber kaum nennenswerte Verbesserungen gegenüber dem iPhone 13 – und das war kein riesiger Fortschritt gegenüber dem iPhone 12. Also, warum nicht das Modell von 2020, das erste mit 5G? Oder wenn es das kleine Format sein soll, das iPhone 13 mini? Die zwei Varianten schaffen es auch in jedem Fall noch unter den Weihnachtsbaum.

Aktuell bester Preis: iPhone 13 Mini 128 GB Polarstern

iPad 9: Vielseitig und günstig

In den vergangenen Jahren hatte Apple stets das Basis-iPad aus dem Handel genommen, wenn ein Nachfolger gekommen war – bei Händlern gab es nur noch Restposten. Im Jahr 2022 ist das anders, das iPad 9 bleibt als günstigstes Apple-Tablet erhalten.

Der Grund ist offensichtlich: Das iPad 10 wird in seinem neuen Design und mit Technologie wie 5G deutlich teurer. Mag sein, dass ein iPad 10,2 Zoll von 2021 mit seinem von Apple empfohlenen Preis von 429 Euro immer noch recht viel ist, um als „Wir schenken uns heuer nichts!“-Geschenk unter den Baum zu kommen. Aber als strategische Investition für Schüler und Schülerinnen oder Studierende kommt es gerade recht. Zudem sind bei Händlern die Preise deutlich unter denen Apples angesetzt.

Aktuell bester Preis: iPad 10.2 (2021) 64 GB in Silber

Schutzhüllen für iPhone

Ringe und Schmuckarmbänder sind zu komplizierte Geschenke, die wie beiläufig geäußerte Frage nach der Ringgröße hat schon zu schlimmen Missverständnissen geführt. Aber eine interessiert-neugierige Frage nach dem iPhone, das man gerade verwendet, löst nicht gerade den allerschlimmsten Verdacht aus. Sie ist aber fast unerlässlich, will man Hüllen schenken. Denn auch wenn sich iPhones in ihren Größen recht ähneln, kann eine für das iPhone 12 konzipierte Hülle nicht am iPhone 13 passen – und umgekehrt.

Sogar zwischen 13 und 14 gibt es noch feine Unterschiede. Wenn es nicht also ein elegantes Lederetui ist, in das man das komplette Gerät steckt und zur Nutzung wieder hervorholt, muss man vor dem Kaufen genau wissen, wem das Geschenk zukommen soll. Immerhin: Die Hüllen, die wir Ihnen immer wieder vorstellen, gibt es in der Regel für unterschiedliche Modelle.

Tastatur und Pencil für iPad

Gleiches gilt für das iPad-Zubehör. Soll das Gerät genau in eine Hülle mit oder ohne Tastatur passen, sollte man wissen, um welches es sich im Detail handelt. Beim iPad Pro ist nur die Bildschirmgröße zu achten, ansonsten ist es egal, ob das Tablet dem Jahrgang 2018, 2020, 2021 oder 2022 entstammt. Auch bei den iPads Air und Mini spielt das für die letzten beiden Ausgaben (seit 2020) keine Rolle. Aber Vorsicht: Das iPad der zehnten Generation hat die Maße gegenüber dem Vorgänger auch in Details geändert, bei denen man das nicht vermuten konnte, nämlich beim Smart Connector. So sind Tastaturhüllen für das iPad 9 nicht mehr für das iPad 10 passend.

Bei einem anderen Zubehör hat sich die Merkregel geändert: Denn das iPad 10, das ohne Home-Button auskommt, kann nicht wie die anderen iPads dieser Art mit dem Pencil der zweiten Generation umgehen, sondern nur mit dem der ersten. Aber wenn Sie einem iPad-Nutzer einen Apple Pencil schenken wollen, dann vergessen Sie bitte auch nicht den Adapter von USB-C auf Lightning. Es ist kompliziert.

Tastatur und Maus für Mac

Etwas weniger kompliziert ist die Frage nach der Tastatur oder Maus für den Mac. Da alle mit Bluetooth agieren und keine seltsamen proprietären Standards nutzen, passen alle Mac-Tastaturen für alle Macs. Im Prinzip würden auch Windows-Tastaturen funktionieren, aber Mac-Anwender wollen eine cmd-Taste und keine Steuerungstaste-Taste, und das @ auch dort aufgedruckt, wo es die Tastaturbelegung erfordert.

Natürlich bietet Apple die am besten passenden Tastaturen, aber sie sind oft teurer und nicht unbedingt die besten. Wer nach Qualität und Vielfalt sucht, wird etwa bei Logitech fündig, seit diesem Jahr bietet der Hersteller auch eine mechanische Tastatur an, die besonders Vielschreiber schätzen.

Die Frage, ob man eher eine Maus oder ein Trackpad besitzt, sollte auch eine Antwort gefunden haben, ehe man sich auf die Suche nach dem passenden Eingabegerät macht. Es soll Trackpad-Enthusiasten geben, die schon nach ein oder zwei Jahren nicht mehr wirklich gut mit der Maus können.

Kommt Ihnen oder der Person, die Sie gerne beschenken möchten, öfter mal der Schlüssel abhanden? Oder planen Sie eine Reise und wüssten dabei gerne stets, wo Ihr Gepäck steckt? Airtags, Apples Bluetooth-Tracker, sind genau das Richtige dafür. Der einzige Kritikpunkt dabei: Es gibt keine Version im Scheckkartenfromat, in der Brieftasche muss man das Airtag im Münzfach aufbewahren.

Oder einfach nur ein gutes Buch

Ein Buch geht immer an Weihnachten. Da die arbeitsfreie Zeit meist etwas länger ist, kann es auch mal eine Schwarte sein. Musik oder Filme zu verschenken, ist dank Apple Music und Netflix eher witzlos geworden, aber es gibt Bücher, die selbst auf dem schicksten iPad nicht wirken, sondern nur auf Papier.

Reisebücher etwa, Kochbücher oder solche zu Apple Design: da kommt es nicht so sehr auf den Text an, sondern auf die Bilder und ganz allgemein auf die Haptik des Buchs. In diesem Sommer sind wir über ein interessantes Werk namens ICONIC gestolpert, das sicher auch die Apple-Fans freuen wird, die schon alles haben.

Bonus-Tipp: Gutscheinkarte

Wenn gar nichts anderes einfällt oder das bestellte iPhone einfach nicht mehr rechtzeitig kommt: Eine Apple-Giftcard geht immer, selbst an Heiligabend kurz vor fünf an der Tankstelle. Unbestreitbar haben die Gutscheine ihren Nutzen, lassen sich für einen oder mehrere Monate Apple Music oder Apple TV+ ebenso gut einlösen wie im Apple Store auf den nächsten Hardwarekauf anrechnen.

Aktuelle Rabatte für iTunes-Karten, Apple TV und Apple Gift Cards: Mehr Guthaben für App Store und iTunes