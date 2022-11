Sonder-Notizen: Whatsapp schaltet wichtige Funktion für alle frei

Die schon länger angekündigte Funktion “Notiz an sich selbst senden” liefert Whatsapp ab sofort an alle seine Nutzer aus. Die neue Funktion trägt die Bezeichnung “Sende dir selbst eine Nachricht”. Sie finden diese Neuerung ganz oben über Ihren Kontakten, wenn Sie eine neue Nachricht verschicken wollen.

Whatsapp

Zweck der neuen Funktion

Mit “Sende dir selbst eine Nachricht” können Sie in Whatsapp schnell eine Notiz beziehungsweise Erinnerung erstellen. Damit können sie Aufgaben besser im Blick behalten, Einkaufslisten an sich selbst senden oder Whatsapp als eine Art Tagebuch nutzen.

Sie können sich jetzt jeden Gedanken schnell notieren, indem Sie sich einfach eine Nachricht schicken. Sie können damit auch Inhalte von mehreren Geräten zusammentragen, wenn beispielsweise eine Datei vom PC auf das Smartphone wandern soll.

So können Nutzer sich selbst eine Nachricht senden

Schritt: Öffnen Sie Whatsapp Schritt: Erstellen Sie neuen Chat Schritt: Den eigenen Kontakt finden Sie ganz oben in der Liste. Er trägt die Bezeichnung “Sende dir selbst eine Nachricht” Schritt: Klicken Sie auf die eigene Nummer und schreiben Sie los

So bekommen Sie die neue Funktion

Diese Funktion ist für Android und iOS erhältlich und wird in den kommenden Wochen für alle Nutzer eingeführt. Auf unserem Smartphone stand die Neuerung aber noch nicht zur Verfügung.

Lange Entwicklung

Bereits Ende Oktober 2022 tauchten erste Hinweise auf die neue Notiz-Funktion auf. Ab circa Mitte November 2022 konnten dann immer mehr Beta-Tester von Whatsapp diese praktische Neuerung ausprobieren.

Workaround: So geht es bisher

Vor Einführung dieser neuen Funktion war beziehungsweise ist es mit Whatsapp nur ziemlich umständlich möglich, sich selbst eine Nachricht zu senden. Wir stellen diesen Workaround hier vor: Whatsapp für Notizen nutzen – so geht’s. Zum Vergleich: Der konkurrierende Messenger Signal besitzt schon seit langer Zeit eine eigene Notizfunktion, mehr dazu lesen Sie in So geht’s: Signal für Notizen nutzen – einfacher als bei Whatsapp.