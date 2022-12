Adventsgewinnspiel: 4.12 – Stammtisch und Dorfplatz (früher war mehr analog)

Auflösung der gestrigen Frage: Münchener haben gestern leise gegähnt, wussten sie ja, dass der Sport Schuster neben dem Apple Store in der Rosenstraße steht. Der Sport Scheck ist auch nicht weit weg, der Sport Bittl ist im westlichen Stadtteil Allach gelegen.

Am heutigen Adventssonntag erholen wir uns vom Weihnachtseinkauf im Wirtshaus, mit aller Vorsicht bezüglich Infektionsschutz und Alkoholkonsum, es ist noch ein weiter Weg bis Weihnachten.

Doch, in manchen Wirtshäusern gibt es ihn immer noch den Stammtisch, den ein geschmiedeter Aschenbecher mit entsprechendem Logo als solchen auszeichnet. In der Gastronomie gelten – zu unserer Freude – strenge Regeln bezüglich Tabakkonsum, weshalb der Aschenbecher am Stammtisch viel aufnimmt, nur keine Zigarettenasche mehr. Die Stammtischbrüder und -schwestern sind aber immer noch da, wenn es nicht eine Pandemie unmöglich macht. Und dennoch scheint der Stammtisch als Ort der Diskussion sich verlagert zu haben.

Als die Telefonzellen in Deutschland noch gelb waren, forderte die in Bayern als Staatspartei sich gerierende CSU die „Lufthoheit über den Stammtischen“ ein – man kann das ruhig als die populistische Forderung betrachten, die sie auch war. Wer hat aber nun die Lufthoheit über die Stammtische des digitalen Zeitalters? Es ist schwierig, wir müssen hier wohl auch unterscheiden. Denn die eigentliche Hoheit über den Stammtisch hatte einst der Wirt. Zwar war der Stammtisch als Ort der kontroversen Diskussion willkommen, und da man sich gut kannte, konnte man sehr gut auch abweichende Meinungen tolerieren. Manchmal die eigene Meinung anpassen, ein andermal die Meinung des Gegenübers mit vernünftigen Argumenten beeinflussen – und am Ende gab es vom Wirt noch einen Rausschmeißer in Form eines „Schnitts“ oder eines Klaren. Nur wenn mal wieder die ewige Diskussion darüber, ob nun die Roten oder die Blauen die Besseren seien zu Streit und gar Gewalt ausartete, wurde es dem Wirt zu bunt und er setzte die größten Störenfriede und Streithähne vor die Tür. Womit? Mit Recht – und zwar seinem Hausrecht. Auf dem Dorfplatz mögen die Streithähne sich weiter in die Haare bekommen haben, die Öffentlichkeit machte den Betonköpfen aber recht schnell klar, dass kein Platz für in Hass ausartende Kontroversen ist.

Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber wir sehen durchaus digitale Pendants. Der Stammtisch, das ist womöglich das von einer Fachpublikation oder einem größeren Medium betriebene Diskussionsforum. In Streit ausartende Diskussion müssen moderiert werden, um für alle anderen einen immer noch gemütlichen Stammtisch zu bieten. Also setzt man die übelsten Streithähne und Störenfriede vor die Tür – nein, das ist keine Zensur, das ist Ausübung des Hausrechts. Haben sie sich beruhigt, dürfen sie gerne wiederkommen, so wie ein Wirt nur sehr selten Hausverbot auf Lebenszeit erteilen muss.

Oder sie pöbeln auf dem Dorfplatz weiter. Und hier wird es in Digitalien interessant: Denn genau das sind die Worte von Elon Musk – Twitter solle ein digitaler Dorfplatz für die ganze Welt werden, keine Einschränkungen, keine Regeln. Nur wird das halt problematisch, wenn jemand den Besitzer des Dorfplatzes kritisiert, schmäht, verbal angreift: Flugs muss man sich ein neues Dorf suchen, wenn es dem Chief Twit nicht gefällt.

So hinkt der von Musk angestrengte Vergleich gewaltig: Der Dorfplatz gehört der Allgemeinheit. Und die bestimmt über freie, gleiche, direkte und geheime Wahlen, wer denn die Regeln für den Dorfplatz aufstellt und wer sie auf welche Weise durchsetzt. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, alles hart erkämpfte Grundrechte, die selbst Grenzen haben. Deren Verlauf bestimmt aber die Allgemeinheit und nicht der Dorfchef.

So ist die Lage mit den sozialen Netzen und deren zunehmender Asozialität problematisch: In den Händen einzelner Reicher und Mächtiger, die keinerlei Interesse an Moderation und Ausgleich zeigen und den Platz den lautesten Schreihälsen überlassen, weil deren Gebrülle einfach noch mehr Hass anzieht, was gut für das Geschäft ist. Wir gehen also besser zurück ins Wirtshaus – das virtuelle und noch viel lieber das analoge.

Mal sehen, ob Twitter unter Musk wieder so wird, wie es nie war oder in welche Richtung es sich entwickelt, wir beobachten nur und verurteilen nicht. Da wir aber in einem Quiz sind, müssen wir hier etwas fragen: Wer hat Twitter im Jahr 2006 mitgegründet?

Jack Dorsey Jack Ma Jack Daniels

Was heute zu gewinnen gibt:

Youdesign Photocalendar

Aquasoft

Wem es noch an Weihnachtsgeschenken fehlt, aber aus Gründen wenig Lust hat, durch die Stadt zu bummeln, mag die Idee schätzen, einen Kalender mit eigenen Fotos zu verschenken. Diverse Anbieter tummeln sich auf dem Markt, mit mehr oder minder guten Web-Anwendungen. Eine speziell auf den Mac zugeschnittene Software ist Youdesing Calendar von Aquasoft: Die Gestaltung macht wenig Mühe, aber viel Spaß, das Ergebnis ist zudem von hoher Druckqualität, wie wir in unserem Test festgestellt haben. Den Preis werden wir zügig auslosen und dem Gewinner oder Gewinnerin einen Lizenzschlüssel zukommen lassen. Den Download einer 30 Tage laufenden Demo-Version (die man mit dem Schlüssel freischaltet) hat Aquasoft auf seiner Website

Kein Türchen verpassen – Newsletter abonnieren