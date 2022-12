Adventsgewinnspiel: 6.12 – CD-Ständer (früher war mehr analog)

Auflösung der gestrigen Frage: Wer A sagt, muss auch B sagen. Dann noch mal B und nochmal A. Zumindest, um die Frage nach dem ersten je auf CD erschienen Musikalbum zu beantworten. Das war tatsächlich die letzte ABBA-Platte für fast 40 Jahre, The Visitors, die am 17. August 1982 auf CD erschien. Im Oktober zuvor hatte es die Scheibe schon auf Vinyl gegeben. Die genannten Werke der beiden anderen Bands, die mit A anfangen, sind zwar auch aus den Jahren 1981 und 1982, kamen aber erst nach ABBA auf „Silberscheibe“. Immer dem Alphabet nach …

Wer Schallplatten alphabetisch sortiert, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, lässt Nick Hornby seinen Roman-Helden Robert Fleming sinngemäß sagen. Den Rest des Buches sortiert er seine Platten nach immer wieder neuen Kriterien, besucht verflossene Beziehungen und versucht, seine große Liebe Laura zurückzugewinnen.

Robert Fleming betreibt mit zwei anderen Musikenthusiasten einen Plattenladen in London, der damals schon so speziell war, dass es ihn auch heute noch geben würde, wäre er real. Sicher sitzt Fleming auch heute noch vor seinem Plattenschrank und sortiert um und um und um. Ob Laura wieder oder immer noch die Wohnung mit ihm teilt, können wir indes nur vermuten, das Buch endet offen, wenn auch verhalten optimistisch aus Sicht Flemings.

Auch in anderen Haushalten sollten auch vierzig Jahre, nachdem erst die CD die Schallplatte und später das Streaming alles andere verdrängt hat, noch Plattenschränke stehen. Womöglich steht da aber etwas anderes drin. Einem ganz speziellen und auch reichlich hässlichen Möbelstück hat jedoch die fortgeschrittene Digitalisierung den Garaus bereitet: dem CD-Ständer. Sie erinnern sich gewiss: Diese Türme aus Leichtmetall, die in ihren Schlitzen 20, 30 oder 50 CDs aufnehmen konnten und ein Ausbund an Instabilität waren. Wie oft hat man den ganzen Turm umgeschmissen, weil man gerade nach „The Lamb Lies Down on Broadway“ gesucht hat. Natürlich vergeblich, denn für Doppel-Alben in ihrer Doppelhülle hatten die CD-Ständer, die gerne mal so taten, als seien sie Abbilder realer Wolkenkratzer, natürlich nicht. So ist es nicht nur das Internetzeitalter, das diese Möbelstücke aus den Wohnungen und den Herzen der Menschen verbannt hat. Wir hoffen wenigstens, dass das Aluminium ins Recycling ging und heute in den Gehäusen unserer iPhones weiterlebt.

Die heutige Frage: Nach dem oben genannten Doppelalbum und der darauf folgenden Welttournee verließ der Sänger die Band und begann eine Solokarriere. Welcher Sänger, welche Band?

Fish – Marillion Peter Gabriel – Genesis Roger Waters – Pink Floyd

