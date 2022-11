Die besten Apps und Games 2022 – Neues und Bekanntes

Als diese Kategorien benennt Apple in seiner Pressemitteilung, dass die auserkorenen Apps die User ”dazu inspiriert haben, sich intensiver mit der Welt auseinanderzusetzen, ihre Fantasie zu beflügeln und mit Freund:innen und Liebsten in Verbindung zu bleiben.” Die in diesem Jahr ausgezeichneten Apps repräsentieren demnach eine vielfältige Community an Entwickler:innen aus der ganzen Welt, deren Apps und Spiele von Apples weltweitem App Store-Redaktionsteam “für außergewöhnliche Erfahrungen und tiefgreifenden kulturellen Einfluss” ausgewählt wurden. In diesem Sinne äußert sich auch Apple-Chef Tim Cook: “Von autodidaktischen, unabhängigen Programmierer:innen bis hin zu internationalen Teams, die den ganzen Globus umspannen, haben diese Entwickler:innen einen tiefgreifenden Einfluss, der zeigt, in welcher Art und Weise Apps und Spiele Einfluss auf unsere Communitys und unser Leben hinterlassen.“

Die Apps im Einzelnen

Und das sind die ausgewählten Apps im Einzelnen mit der jeweiligen Begründung von Apple: Die innovative App in der Kategorie `Soziale Netze‘ Be Real gibt Nutzer:innen einen authentischen Einblick in das Leben ihrer Familie und Freund:innen. Der Fitnesstracker Gentler Streak (als Apple Watch-App des Jahres) hilft Usern, Fitness und Erholung in Einklang zu bringen, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Good Notes 5 bringt digitale Notizen mit erstklassiger Unterstützung des Apple Pencil auf ein neues Level. Mac Stammbaum 10 (Synium Software aus Deutschland, die auch die Website Mactechnews.de betreiben) regt zur Erforschung der Genealogie durch beeindruckende visuelle Stammbäume und die Zusammenarbeit mit Angehörigen auf der ganzen Welt an, während die Macher:innen von ViX spanischsprachige Geschichten in den Mittelpunkt des Unterhaltungsangebots rücken.

Spiel und Entertainment

Auch Spiele und Unterhaltungs-Apps wurden ausgezeichnet: So bringe Apex Legends Mobile den rasanten Battle Royale-Hit auf das iPhone. Die denkwürdigen Rätsel von Moncage spielen auf brillante Weise mit Perspektiven, und das fesselnde Kartenspiel Inscryption zieht die Spieler:innen mit einer experimentellen Erzählung in seinen Bann. El Hijo, eine Geschichte aus dem Wilden Westen, ist ein intelligent gestaltetes Stealth-Spiel, das über Apple TV auf großen Bildschirmen hervorragend aussieht. Die einzigartige Simulation des Lebens, Wylde Flowers, lädt Spieler:innen in Apple Arcade in eine bezaubernde Welt voller diverser Charaktere und magischer Zaubersprüche ein, und League of Legends Esports Manager ermöglicht es Gamer:innen, die international einflussreichsten E-Sportligen zu im Blick zu behalten.

Auch Gefühle im Focus

Weitere Apps finden sich etwa in der Kategorie “Kultureller Einfluss“, darunter How We Feel, die Anwender:innen ermöglicht, ihr emotionales Wohlbefinden mit der Leichtigkeit täglicher Check-Ins zu erfassen, schwierige Emotionen in Worte zu fassen, und Strategien bietet, diese Gefühle in diesem Moment zu bewältigen.

Diese und andere Apps finden sich auf der Webseite von Apple samt Screenshots und weiteren Beschreibungen sowie den passenden Links mit direktem Zugang zum App Store.