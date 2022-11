Die besten Lightning-Kabel für das iPhone

Lightning-Kabel von Hama – Deutsche Hausmarke

USB: USB-A

MFi: Zertifiziert

Hama ist so in etwa wie eine Hausfirma für Apple-Zubehör in Deutschland, eine Lightning-Kabel-Übersicht ohne Hama-Produkte wäre nicht komplett. Der Hersteller hat die ganz gewöhnlichen Kabel, die jedoch etwas weniger als bei Apple kosten, als auch unterschiedliche Ausführungen der verstärkten Kabel. Hier in einer flachen Variante, die weniger schnell verknotet als die herkömmlichen runden Kabel.