Haben Sie Ihr iPhone von einem Verwandten überreicht bekommen oder ist die Verpackung im Laufe der Zeit abhanden bekommen, kann man nur auf Umwegen erfahren, welches Modell es genau ist. Denn Apple schreibt auf der Rückseite des Geräts nur noch gesetzlich vorgeschriebene Zulassungszeichen und bildet das große Apple-Logo ab. Selbst die Inschrift “iPhone” ist seit einigen Jahren verschwunden, Apple setzt hier – zurecht – auf den Wiedererkennungswert.

Welches iPhone habe ich? – Das verraten die Einstellungen

Am leichtesten und genauesten geht es, wenn Sie das Smartphone eingeschaltet haben und vom Homebildschirm in die Einstellungen-App wechseln. Scrollen Sie im Bild etwas nach unten zum Reiter “Allgemein”. Ganz oben findet sich die Zeile “Info”, die recht viel über das Gerät verrät. In der dritten Zeile insbesondere der Eintrag “Modellname”: Das ist die von Ihnen gesuchte Information: iPhone 11 Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 14 Pro Max. Die einzige Ausnahme ist hier das iPhone SE: Apple hat mittlerweile drei Modelle auf den Markt gebracht, in dem Fall von iPhone SE 2020 und iPhone SE 2022 hilft nur eine Online-Suche nach der Modellnummer, denn die Geräte sehen fast identisch aus.

Welches iPhone habe ich? – Zählen Sie zunächst die Kameras

Aber was tun, wenn das iPhone ausgeschaltet ist, Sie kein passendes Ladekabel haben, jedoch wissen wollen, ob das Gerät überhaupt den Aufwand lohnt, neu eingerichtet zu werden? Zwar sind alle iPhones nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Bildschirm vorne, Kamera hinten, ein paar Knöpfe verteilt am Rahmen oder Display und Stecker unten. Doch die Kombination von diesen Details gepaart mit der Gehäusefarbe und Design lässt in vielen Fällen das iPhone-Modell ziemlich genau ermitteln.

Lesetipp: 15 Jahre iPhone – das waren die Meilensteine jedes Modells

Drei Kameras bei den neueren Modellen

Haben Sie an der Rückseite drei Kameras, ist die Auswahl damit schon auf die neuesten iPhones eingegrenzt. iPhone 11, 12, 13 und 14 Pro haben drei Kameras eingebaut, ebenfalls die Max-Version der gleichen Reihe. Ob es sich um ein Pro oder Pro Max handelt, können Sie an der Größe feststellen. Wenn Ihr iPhone noch einigermaßen in eine Hosentasche passt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Pro-Modell. Wenn das nicht mehr geht, haben Sie ein Pro Max erwischt.

Unter den Drei-Kamera-iPhones ist das iPhone 11 (Pro (Max)) recht leicht zu identifizieren: Das Gerät hat abgerundete Kanten. Wenn Sie klar definierte Kanten an beiden Seiten des Geräts haben, handelt es sich um ein iPhone 12, 13 oder 14. Bei den “kantigen” iPhones können Sie das iPhone 14 Pro (Max) von den anderen an seiner Dynamic Island unterscheiden. Statt einer Auskerbung, die an der oberen Seite des Displays klebt (Achtung, Vorderseite!), hat das iPhone 14 Pro (Max) einen ovalen Ausschnitt. Jetzt bleiben nur die beiden Modelle iPhone 13 Pro und iPhone 12 Pro, dummerweise sehen sie bei den Standardfarben Schwarz/Grau, Silber und Gold identisch aus.

Die “exotischen” Farben wie Khakigrün (“Alpingrün”) und Hellblau (“Sierra Blau”) gehören zum iPhone 13 Pro, Marineblau weist auf das iPhone 12 Pro (Max) hin. Bei Schwarz, Weiß und Gold müssen Sie Ihr iPhone wiegen: Das iPhone 12 (Pro (Max)) ist leichter und kommt auf knapp 180 bzw. 220 Gramm in der Max-Größe. Das iPhone 13 Pro (Max) hat 20 Gramm zugenommen und wiegt knapp 200 Gramm beim Pro und 240 Gramm beim Pro Max.

Zwei Kameras seit iPhone 7

Wer ein iPhone mit nur zwei rückwärtigen Kameras hat, kann das Modell anhand des Aussehens recht schnell identifizieren. Sind die beiden Kameras diagonal zueinander angeordnet? Dann handelt es sich um die zwei neuesten iPhones: 13 (Mini) und 14 (Plus). Wenn Ihr iPhone mit der diagonalen Kamera nicht mehr mühelos in die Hosentasche passt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein iPhone 14 Plus. Wenn Sie Ihr iPhone mit der diagonalen Kamera problemlos nur mit einem Daumen bedienen können, haben Sie höchstwahrscheinlich ein iPhone 13 Mini erwischt. Bei dem iPhone 14 und 13 gibt es keine äußeren Merkmale mehr, wonach sie die iPhone-Modelle unterscheiden können. Klar, bei “exotischen” Farben wie Blau oder Alpingrün kann man die beiden Modelle noch auseinanderhalten, bei einem schwarzen iPhone 13 oder 14 wird wohl auch kein Profi genau sagen können, was was ist.

Zwei horizontal zugeordnete Kameras in einem quadratischen Buckel weisen entweder auf ein iPhone 11 oder 12 hin. Das 11er iPhone kam noch im abgerundeten Design, das 12er – bereits mit eckigen Kanten. Zwei vertikal zugeordnete Kameras in einem vertikalen Buckel kamen mit dem iPhone X, XS und XS Max. Das Max-iPhone ist groß, dieses kann man allein an seiner Größe festhalten. Die beiden iPhones X und XS sehen jedoch sehr ähnlich aus, genauso wie beim iPhone 14 und 13 gibt es keine äußeren Merkmale, woran man beide Generationen auseinanderhalten kann. Ok, das iPhone XS kam noch in Gold, neben Weiß und Schwarz.

Horizontal angeordneten Kameras hat Apple dem iPhone 8 Plus und dem iPhone 7 Plus spendiert. Die Rückseite des iPhone 8 ist aus Glas hergestellt, wegen des drahtloses Ladens, das iPhone 7 ist noch aus Aluminium.

Aktuell bester Preis: iPhone SE (2022) 128 GB in Mitternacht

iPhones mit einer Kamera

Die iPhones mit einer einzelnen Kamera auf der Rückseite sind die zahlreichsten der bislang produzierten iPhone-Modelle – 18 unterschiedliche iPhones kommen mit einer Kamera aus. Doch auch hier kann man einige Modelle auf den ersten Blick unterscheiden. Haben Sie ein iPhone mit einer Kamera und gleichzeitig mit der Face-ID, handelt es sich dabei um ein iPhone XR. Auch das Ur-iPhone hatte ein einzigartiges Design: Die Rückseite bestand aus einer Kombination aus Plastik und Aluminium.

iPhone 7 unterscheidet sich von seinen Vorgängern 6S und 6 durch ein markantes Antennendesign, die Antenne verläuft beim 7er oberhalb der Kamera am Rand, beim iPhone 6 und 6S – unterhalb.

Noch ein Unikat in der Liste – das iPhone 5C. Das Smartphone kommt im bunten Plastikgehäuse mit leicht abgerundeten Ecken. Sein Vorgänger – das iPhone 5 – sieht eigentlich wie das iPhone 5S aus, hat jedoch noch den 30-Pin-Dock statt Lightning eingebaut. Der Rest besteht aus Dopplern, die nur schwer voneinander zu halten sind:

iPhone 3G und iPhone 3GS

iPhone 4 und iPhone 4S

iPhone 5S und iPhone SE 1.

iPhone 6 und iPhone 6S

iPhone 8, iPhone SE 2020, und iPhone SE 2022

Keines dieser Paare hat genügend äußerliche Merkmale mehr, wonach man sie voneinander unterscheiden kann, allenfalls bei der Farbe. So gab es nur das iPhone 6S in Rosegold und nur das iPhone 5S in Gold. Bei den beiden iPhones SE zweiter und dritten Generation gibt nicht mal das System Auskunft, um welches Baujahr es sich handelt. Im Info-Fenster wird lediglich der Name “iPhone SE” aufgeführt. Erst mit der genauen Modellnummer werden Sie feststellen können, welches Gerät Sie in den Händen halten.