Jetzt neu: Technikliebe auch als Podcast

Ist man heutzutage überhaupt noch wer, auch wenn man keinen eigenen Podcast hat? Nun ja, besser spät als nie – das ist das Motto der Jungs von “Technikliebe”, dem YouTube-Kanal von Macwelt und PC-Welt. Nun startet der eigene Podcast, in dem sich Simon und Dennis alle zwei Wochen Zeit nehmen, um ausführlich über Themen aus der Technikwelt zu reden. In der ersten Folge ist das Hauptthema die bevorstehende Einführung des Cell Broadcast in Deutschland und den damit verbundenen Test-Warntag am 8. Dezember. Dort werden hoffentlich viele Mobiltelefone in Deutschland Alarm schlagen.

Doch was ist der Cell Broadcast eigentlich genau? Warum kommt er in Deutschland erst so spät, während andere Länder diese Technologie bereits seit 2007 nutzen? Weshalb sollten Sie die Warnmeldungen besser nicht deaktivieren? Und was haben “Dickpics” mit der ganzen Sache zu tun? Antworten auf diese Fragen finden Sie in der ersten Folge, den Podcast können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt – egal, ob auf Spotify oder Apple Podcast. Alternativ können Sie auch den Video-Podcast anschauen. Wir wünschen viel Spaß bei Folge 1!

Der Technikliebe-Podcast erscheint freitags im Zwei-Wochen-Rhythmus um 00:01 Uhr auf Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl und um 18 Uhr auch als Video-Podcast auf dem Technikliebe-YouTube-Kanal. Um keine neue Folge zu verpassen, suchen Sie in Ihrem Podcast-Anbieter einfach nach “Technikliebe” und abonnieren Sie den Podcast – oder klicken Sie einfach auf einen der folgenden Links: