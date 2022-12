Adventsgewinnspiel: 12.12 – Die Sekretärin (früher war mehr analog)

Auflösung der gestrigen Frage: Die gestern genannten Herren waren alle mal Bundespostminister. Wolfgang Bötsch (CSU) war der 1997 aus dem Amt geschiedene letzte dieser Reihe, damals in den letzten beiden Kohl-Kabinetten „Bundesminister für Post und Telekommunikation“.

Die Sekretärin ist von der Digitalisierung nicht überflüssig gemacht worden, sehr wohl hat sich ihr Berufsfeld deutlich gewandelt. Mit der einstigen Stenotypistin, die sich diktieren ließ und das gesprochene Wort in Geschriebenes verwandelt, hat der Beruf des Assistenten oder der Referentin längst nichts mehr zu tun.

In unseren Klischeevorstellungen, die wir für Erinnerungen an die Zeit halten, in der die Telefonzellen noch gelb waren, war die Sekretärin eine Bürokraft, die den Terminkalender des Chefs pflegt, die Zimmerpflanzen gießt, Kaffee kocht und die Postmappe sortiert. Zwischendrin stellt sie erwünschte Anrufer durch oder wimmelt lästige ab. Wenn die Sekretärin mal keine Überstunden machen kann, kann der Chef auch keine Überstunden machen. Und wenn der Chef keine Überstunden machen kann, dann kann er keine Überstunden machen. Okay, die Passage mit der Mehrarbeit haben wir aus dem Bill-Murray-Film „Scrooged“ geklaut …

Die Arbeitswelt ist heute auch eine andere: Für’s Kaffeekochen ist sich heute kaum ein Vorstand mehr zu schade, bei der Terminplanung hilft ihm Siri auf seinem iPhone und die Zimmerpflanzen sind ohnehin geleast und werden von der Verleihfirma gewartet, als sei das Grünzeugs leblos wie Drucker oder Monitor.

Aber wenn der digital zeitgemäße Chef sich nicht für ein vernünftiges Mailsystem und einen zuverlässigen Wartungsvertrag entscheiden hat, wird er so manches Mal die Zeiten zurücksehen, in denen die Sekretärin zu genau definierten Zeiten mit der Postmappe ins Büro kam. Wie befriedigend doch das Zerreißen der unsachlichen Werbung war! Wie elegant die Federführung des Stiftes, mit dem man eine kurze Anweisung oder Delegation auf eines der Faxe schmierte, damit sich subalterne Chargen damit rumschlagen mussten! Und wie man sich nach den nur wenig Zeit in Anspruch nehmenden Filtertätigkeiten auf die wesentlichen Papiere konzentrieren konnte!

Früher war einfach mehr analog. Wenigstens sind auch die schlechten Witze über lüsterne Chefs und willige Sekretärinnen verschwunden. Denn die waren echt nicht witzig, sondern reichlich herablassend.

Die Frage heute: Das Klischee vom Chef, der seine Frau erst mit der Sekretärin betrügt und diese nach der Scheidung dann ehelicht, kommt nicht von ungefähr, das ist immer wieder mal passiert und geschieht gewiss in ähnlichen Konstellationen auch heute noch. Wir suchen heute nach dem Namen einer Frau, die in einem Medienunternehmen zunächst Sekretärin (respektive in ähnlicher Funktion tätig) war, den Chef später heiratete und den Laden nach dessen Tod leitete. Wie heißt die Dame?

Friede Springer Liz Mohn Maria Furtwängler

