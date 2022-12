iPhones in Rot: Was Apples Spenden bewirken

Dies berichtet Apple anlässlich des Welt-AIDS-Tags am 1. Dezember. In den vergangenen 16 Jahren haben sich Apple und seine Kund:innen demnach am weltweiten Kampf gegen AIDS beteiligt. Apples Partnerschaft mit Product-RED unterstützt den Global Fund, der demzufolge Millionen von Menschen in den bedürftigsten Gesellschaften in Afrika südlich der Sahara Zugang zu Gesundheitsdiensten ermöglicht — einschließlich wichtiger Arbeit in ländlichen Communitys und Unterstützung für schwangere Frauen und ihre Familien. In den vergangenen drei Jahren sind die Mittel auch dazu verwendet worden, die Auswirkungen von COVID-19 vor Ort abzumildern.

Seit 2006 haben mehr als eine Viertelmilliarde US-Dollar an Zuschüssen von Apple dazu beigetragen, Pflege- und Unterstützungsdienste für über 11 Millionen Menschen bereitzustellen und über 197 Millionen HIV-Tests zu verteilen, fasst Apple diese Bemühungen weiter zusammen. Die Unterstützung von Apple habe außerdem dazu beigetragen, dass mehr als fünf Millionen HIV-positive Mütter das Virus nicht an ihre Babys weitergegeben haben.

”RED”-Produktserie mit Unterstützung für Global Fund

Apple schildert dazu auch weitere Umstände und persönliche Geschichten, die auf einer eigenen Website veröffentlicht sind. Und Apple möchte auch die eigene Kundschaft einladen, sich an sichtbaren Aktionen zu beteiligen. Daher bietet der Hersteller anlässlich des Welt-AIDS-Tages neue Möglichkeiten, den Global Fund zu unterstützen, das Bewusstsein für HIV/AIDS zu schärfen und mehr über den Kampf gegen HIV/AIDS zu erfahren. Dies läuft insbesondere über Product-RED in dieser Weihnachtszeit”. Eine Vielzahl von ”Product-RED”-Zubehör ist demnach erhältlich, darunter das Silikon Case mit Magsafe für iPhone 14 und iPhone 14 Plus sowie das Apple Watch Sport Loop-Sportarmband sowie geflochtene Solo Loop-Armbänder. Ein Teil des Erlöses aus jedem Product-RED-Kauf geht an den Global Fund, um AIDS zu bekämpfen und die Auswirkungen von COVID-19 durch die RED-Initiative zu mildern. Träger:innen einer Apple Watch können ihre Unterstützung mit einer Auswahl von sieben Apple Watch Zifferblätter in Rot zeigen, die über diesen Link heruntergeladen werden können. Nach dem Download können Anwender:innen das Bewusstsein schärfen, indem sie diese Zifferblätter mit anderen Apple Watch Träger:innen teilen, so Apple.

Weitere Maßnahmen flankieren diese Bemühungen um mehr Aufmerksamkeit. So werden an diesem Tag in Hunderten von Apple Stores auf der ganzen Welt neue Schaufenster- und Produktdisplays aufgestellt, die es Kund:innen einfach machen, sich über ”(PRODUCT)RED” zu informieren und den Global Fund mit ihren Weihnachtseinkäufen zu unterstützen. Weitere Aktionen werden ebenfalls auf der Website von Apple aufgelistet.