Wrapped 2022 – Spotify veröffentlicht persönlichen Jahresrückblick

So sicher wie Apple jeden September ein neues iPhone vorstellt, so sicher ist auch seit einigen Jahren, dass Spotify, der größte Musik-Streaming-Dienst der Welt, Ende des Jahres einen persönlichen Jahresrückblick veröffentlicht. Am Mittwoch war es dieses Jahr so weit: Spotify-Abonnent:innen können in der App oder im Browser unter https://www.spotify.com/wrapped ihren Spotify-Jahresüberblick ansehen und mit anderen teilen.

Neben den üblichen Statistiken – Gesamthörzeit, meistgehörter Song, meistgehörte Künstler:innen usw. – analysiert Spotify dieses Jahr mit „Your Listening Personality“ auch Ihren Persönlichkeitstyp. Das Ergebnis orientiert sich grob an den 16 Persönlichkeiten des Myers-Briggs-Tests, der sich im Internet großer Beliebtheit erfreut, in der Fachwelt aber eher als problematisch angesehen wird. Nichtsdestotrotz: eine nette Spielerei.

Was es genau mit den Listening Personalities auf sich hat, erklärt Spotify in einem ausführlichen Beitrag, allerdings nur auf Englisch.

Die globale Perspektive

Natürlich veröffentlicht Spotify außerdem, wie jedes Jahr, globale und regionale Trends und Statistiken. Besonders im deutschsprachigen Raum ist es interessant, die drei größten Länder miteinander zu vergleichen – Deutschland, Österreich, Schweiz. Hier gibt es im Großen und Ganzen zwar wenige Überraschungen, besonders auf den hinteren Plätzen der Top-10-Künstler:innen gibt es jedoch deutliche Unterschiede, insbesondere, was die Internationalität angeht.

Über die globalen Spotify-Trends, die sich stellenweise deutlich von den deutschsprachigen unterscheiden, können Sie sich (auf Englisch) hier informieren.

Ihr persönliches Traumfestival

Unter dem Namen „Instafest“ veröffentlichte der Entwickler Anshay Saboo vor wenigen Tagen eine nette Web-App, die Ihre Musikpräferenzen anzapft und daraus so etwas wie Ihr Traum-Festival zaubert. Dafür müssen Sie die App mit Ihrem Spotify-Account verbinden – wobei mittlerweile auch Apple Music und Last.fm unterstützt werden –, etwas mit den wenigen Einstellungen rumprobieren und fertig ist Ihr Festival-Lineup.

Technikliebe auf Spotify

Die Kollegen Simon Lohmann und Dennis Steimels starten ab Freitag, dem 2. Dezember 2022 einen neuen Podcast – „Technikliebe“. Die erste Folge heißt „Dickpics fürs Volk“, neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag. Auf Spotify und Apple Podcasts ist die erste Folge ab Mitternacht verfügbar, auf Youtube ab sofort und mit Bild. Gerne können Sie auch den dazugehörigen Instagram-Account abonnieren.

Spotify Premium 3 Monate gratis

Pünktlich zum Jahresrückblick hat Spotify ein Angebot für neue Abonnent:innen und Bestandskund:innen. Drei Monate lang können Sie Spotify Premium testen, gültig ist das Ganze bis Ende Dezember. Weitere Informationen finden Sie bei unseren Kollegen von der PC-Welt.