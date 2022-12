Adventsgewinnspiel 13.12 – Ferngespräche (früher war mehr analog)

Als die Telefonzellen in Deutschland noch gelb waren, kostete ein Einheit zwanzig Pfennige. Dafür konnte man etwa acht Minuten lang ein Ortsgespräch führen. Je weiter man aber telefonierte, umso teurer wurde die Sache. Die Einheit kostete zwar immer noch nur zwei Zehnerl, aber die Einheiten rauschten nur so durch. Ein Fünfer war dann schon recht schnell zwischen dem Chiemgau und München vertelefoniert, wie wir im November 1989 in einer Telefonzelle frierend feststellten.

War die Dame (oder der Herr) des Herzens aber weiter als diese rund 100 Kilometer entfernt, wurde das Telefonat kompliziert und teuer – internationale Beziehungen pflegte man besser per Brief oder wenigstens Fax.

Immerhin kam mit der allmählichen Liberalisierung des Telefonmarktes ein neues Angebot auf: Call-by-call. Anstatt aus dem Chiemgau erst einmal die 089 zu wählen, hätten wir einen Dienstleister um etwas günstigere Vermittlung bitten können, hätte es das damals schon gegeben.

Eine der durch die Fernsehwerbung bekannte Firma bimste seine Vorvorwahl dem Publikum durch eine Symbolgrafik ein: zwei Fußsohlen, an der linken waren keinerlei Zehen zu sehen, an der rechten drei davon. Also: Null Zeh’n, Drei Zeh’n – 01013. Fast so bekannt wie heute die Merkregel für den Ruf des ärztlichen Notdienstes, die Nummer mit den Elfen, also Elf Sechs Elf Sieben. Na gut, ist ja bald Weihnachten – und Buddy, der Weihnachtself (Will Ferrell) als Geist der gegenwärtigen Weihnachten bei Apple TV+ zu sehen.

Ferngespräche können auch heute noch teuer werden – aber wer telefoniert mit einem anderen Kontinent über das Netz der Telekom, wenn man auch per WhatsApp oder Facetime sich im Bewegtbild unterhalten kann und sich allenfalls über seinen Datentarif Sorgen machen muss, wenn kein WLAN in der Nähe ist?

Keine Frage: Das Internet war für Kommunikation gemacht. Und jetzt macht sie diese so leicht wie nie zuvor. Warum missverstehen sich die Menschen dann weiterhin so gründlich?

Die Frage heute: Doch, Tele 2, die Firma mit den Null Zehen und den drei Zehen gibt es immer noch genau so ihre Dienstleistung Call-by-call. Diesen Trick gibt es erst seit einer Gesetzesänderung, die Telekom (vorher: Deutsche Bundespost) verlor ihr Fernsprechmonopol. Wann war der Stichtag für diese Liberalisierung?

1. Januar 1998 1. Januar 1999 1. Januar 2000

Was gibt es heute zu gewinnen?

ICONIC: Buch über Apple-Design

Kkartext

In der Funke-Edition ist das aufwändig gestaltete Buch ”ICONIC. Eine Hommage an das einzigartige Industrial Design von Apple“ erschienen. Auf über 400 Seiten präsentiert es die Apple-Produkte von 1976 bis 2022 – über 45 Jahre Apple-Innovation in Design, Form und Funktion. Wir verlosen heute ein Exemplar des repräsentativen Buchs.