Adventsgewinnspiel 15.12: Taschenkalender (früher war mehr analog)

Auflösung der gestrigen Frage: Nummern, die mit einer drei beginnen, sind und waren in München nie gesperrt – ganz im Gegenteil waren sie dem Norden Schwabings, Milbertshofen und Feldmoching zugeordnet. Die Polizei mag Geheimnummern unterhalten, aber allenfalls Nebenstellen mit fünf Ziffern. Denn unter sechs Ziffern ging in München gar nichts. Also haben wir aus Neugier mal die 321608 angerufen. Keine Rosi dran.

Wir hatten es gestern kurz erwähnt: So ein Taschenkalender oder eine etwas dickere Kladde für den Schreibtisch war mal ein hübsches Weihnachtsgeschenk – und der Übertrag von Adressen, Telefonnummern und Terminen ein hübscher Zeitvertreib für die Zeit „zwischen den Jahren“. Wenn Sie also noch ein Geschenk suchen, eine gute Woche vor dem Fest, dann sollten Sie sich genau überlegen, ob der oder die Beschenkte etwas damit anfangen kann – oder ob es nicht besser eine schicke iPhone-Hülle wird.

Wir verschenken nach wie vor Kalender, aber solche, bei denen die Leiste mit den Daten eher unwichtig ist – wer schreibt heute noch Termine in einen Kalender aus Papier? Stattdessen gestalten wir liebevoll Fotokalender mit Bildern des letzten Jahres und Grüßen für das nächste. Gute Idee, oder? Könnte aber knapp werden, selbst wenn Sie heute noch zwölf Bilder zum Fotobuchservice Ihrer Wahl hochladen – bis der Druck da ist, ist Weihnachten vorbei (deshalb haben wir die Aquasoft-Lizenzen auch schon Anfang Dezember verlost, wir hoffen für die Gewinner, das war noch rechtzeitig).

Kalender führen wir längst digital, können uns dabei aber genau so verzetteln, wie in jenen Zeiten, in denen wir den Termin vom Zettel nicht in den Wandkalender übertragen hatten. Denn mit einem Kalender ist es ja nicht getan. Man braucht einen privaten, einen, den man mit der Familie teilt, einen beruflichen, den man womöglich noch auf einer anderen Apple-ID führt, einen für den Freundeskreis, den man jetzt wieder öfter sieht, einen für den Sportverein, einen … Nur auf den WM-Kalender haben wir verzichtet, wir freuen uns wieder auf die Bundesliga.

Mit einem Standard wie ICS ist es aber beinahe egal, mit welchem Programm genau man einen Kalender unterhält – und natürlich bekommt man die Kalender für alle Zwecke in ein einziges Programm unter. Das läuft dann auf Mac, iPad, iPhone und Apple Watch, jedem Termin kann man Erinnerungen zuweisen, man muss ich eigentlich nicht mehr viel merken.

Wobei: Einen Termin streichen wir uns immer fest im Kalender an: den 24. Dezember. Ist echt nicht mehr weit hin …

Die heutige Frage: Früher, also sehr viel früher, war den Leuten das Datum relativ egal, wichtiger war der oder die Heilige des Tages. Wer ist das heute, am 15. Dezember?

Barbara Lucia Nino

Was gibt es heute zu gewinnen?

LaCie Portable SSD 1 TB

Lacie

Die stylische LaCie Portable SSD ist mehr als eine kompakte externe SSD. Sie bietet Zuverlässigkeit und ist ein dynamischer Begleiter in jeder Hinsicht. Durch Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s ist die Übertragung von Daten kein Problem. Die hohen Geschwindigkeiten ermöglichen die Bearbeitung von Raw-Dateien, Bildern und 4k-Videos sowie die gleichzeitige Nutzung mehrerer Adobe Anwendungen. Die LaCie Portable SSD ist mit Mac und iPad-Modellen mit USB-C sowie Windows kompatibel.